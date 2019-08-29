Трамп не летить у Польщу, бо боротиметься з ураганом у США - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп скасовує заплановану раніше подорож до Польщі. Замість нього до країни відправиться віце-президент США Майк Пенс. Причиною є бажання президента США координувати реакцію на ураган Доріан, який має сягнути американського штату Флорида. Про це повідомляє видання Bloomgerg.

Президент США заявив, що лишається у країні, щоб "гарантувати, що всі ресурси уряду будуть зосереджені на [протидіїї] шторму, що насувається".

Під час візиту Трампа до Польщі він мав зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.

У середу губернатор штату Флорида оголосив надзвичайний стан. Штат Флорида може грати вирішальну роль у майбутніх виборах президента США у 2020-му році, - відзначає видання.

У четвер президент США попередив, що шторм, який насуваєтья на Флориду, обіцяє бути сильним.

"Флоридо, готуся! Шторм посилюється і буде великим", - писав Трамп у Twitter.

Трампа критикували за відповідь на ураган Марія, який у 2017-му році завдав значної шкоди американській території Пуерто-Рико і забрав життя майже 3000 осіб. Тоді Пуерто-Рико отримав мільярди доларів допомоги. Президент США Дональд Трамп днями заявив, що кошти потрапили до рук місцевих корупціонерів.

"Пуерто-Ріко - одне із найбільш корумпованих місць на Землі. Їхня політична система зламана, а їхны політики некомпетнентні та корумповані. Конгрес надав мільядри останнього разу [під час великого тропічного урагану], більше ніж отримувало будь-яке інше місце, і їх отримали корумповані політики. Погано!", - твітував Трамп 28-го серпня.

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