Трамп заборонив приймати трансгендерів на службу у ЗС США

Президент підписав розпорядження, яке формалізує таку заборону





Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яке забороняє трансгендерам служити у збройних силах США. Про намір президента зробити це було оголошено три тижні тому. Таким чином, Трамп скасував рішення адміністрації Барака Обами, прийняте рік тому.



У низці твітів, Трамп пояснив, що прийняв рішення про заборону після консультацій з генералами і експертами, оскільки військовослужбовці-трансгендери накладають на військові бюджети «неймовірні медичні витрати».



За оцінками дослідницької організації Rand Corporation, нині в складі ЗС США налічується близько 4 тисячі трансгендерів. Ще приблизно 250 осіб в даний момент змінюють свою стать.

Рішенням Трампа забороняється фінансувати будь-які процедури, пов'язані зі зміною статі військовими, за виключеннями тих, що вже розпочаті.

Згідно з меморандумом президента, міністру оборони Джиму Маттісу дано шість місяців, протягом яких він має визначити обставини, за яких нинішні військовослужбовці-трансгендери, можуть залишатися у збройних силах США.

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