Здійснюється третя операція з евакуації цивільного населення з «Азовсталі» – ООН

ООН заявляє про третю операцію з евакуації цивільного населення з заблокованого російськими військами заводу «Азовсталь» в Маріуполі. Про це повідомляє кореспондентка «Голосу Америки» в ООН Маргарет Бешир з посиланням на речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

«Наші колеги зараз перебувають на місці, підтримують третю операцію з безпечної евакуації з максимальною координацією із Міжнародним комітетом Червоного Хреста», - заявив Стефан Дюжаррік. За словами речника генерального секретаря ООН, операція здійснюються також в тісній координації як з українською, так і з російською владою. «Ми зможемо підтвердити щось як тільки відчуємо, що люди вийшли і знаходяться в безпеці», - додає Дюжаррік.

Ми, разом із нашими гуманітарними партнерами продовжуємо розширювати операції з надання допомоги. Ці операції охоплюють понад 5,4 мільйона людей по всій країні

За даними інформаційного агентства Reuters, вже другий автобус з 13 цивільними, у тому числі – однією дитиною, було евакуйовано з «Азовсталі». До цього, раніше в п’ятницю автобусом вивезли 12 цивільних, в тому числі дітей, в тимчасово окуповане російськими силами місто Безіменне. За інформацією міністерки з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, загалом за п’ятницю із заводу «Азовсталь» вдалось евакуювати 50 дітей, жінок і людей похилого віку.

Рада Безпеки ООН, включно із Росією, в п’ятницю погодилась висловити «глибоке занепокоєння з приводу підтримання миру і безпеки в Україні», - повідомляє Reuters. Короткий текст заяви з приводу цього, яку запропонували Мексика і Норвегія, має бути затверджено пізніше цього дня.

«Ми, разом із нашими гуманітарними партнерами продовжуємо розширювати операції з надання допомоги. Ці операції охоплюють понад 5,4 мільйона людей по всій країні», - заявив речник генерального секретаря ООН Дюжаррік.

Маргарет Бешир також повідомляє, що у понеділок Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпочне дводенний візит до Молдови. Він «висловить свою солідарність і подякує Молдові за її непохитну підтримку миру та за щедрість народу, який відкрив свої серця та домівки для майже півмільйона українських біженців, які тікають від війни», - заявляє Дюжаррік.

Нагадаємо, що правозахисна організація Amnesty International заявляє, що російські війська причетні до щонайменше 60 воєнних злочинів, скоєних на Київщині. Про це йдеться у звіті організації. Зокрема правозахисники повідомляють, що внаслідок авіаударів у Бородянці загинули понад 40 мирних жителів, а в Бучі та її околицях зафіксовані 22 випадки вбивств мирних жителів.

У статті використано матеріали Reuters.

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