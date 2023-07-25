В Україні поранений екс-морпіх США Тревор Рід, якого раніше звільнили з російського полону через обмін в'язнями

У боях в Україні поранення отримав колишній морський піхотинець США Тревор Рід, про це розповів речник Державного департаменту Ведант Пател.

Тревора Ріда у 2019 році заарештували в Росії, коли він відвідував свою дівчину у Москві. Майже три роки його незаконно утримували за ґратами в Росії, а у квітні 2022 року колишнього морського піхотинця відпустили й повернули до США в межах обміну ув'язненими між двома країнами.

Коли саме і де його зараз поранили, речник Держдепу не уточнив, але повідомив, що наразі американського ексвійськовика перевезено у Німеччину для лікування.

Пател додав, що від початку російської війни Сполучені Штати закликають своїх громадян відмовитись від поїздок до України, "особливо із метою участі у бойових діях", адже там "вони можуть зіткнутись зі значними ризиками, включаючи ризик потраплянні у полон, загибелі чи фізичної шкоди".

Посадовець підкреслив, що Рід "не брав участі у будь-якій діяльності від імені США" і також розповів, що перевезення пораненого відбулось за участі неурядової організації, а не американського уряду.

Першим про поранення Ріда на полі бою в Україні повідомило видання The Messenger. За даними журналістів, екс-морпіх два тижні тому наступив на протипіхотну міну. Видання також стверджує із посиланнями на власні джерела в уряді США, що "після поранення Рід хотів повернутися до США, але йому не вдалося це зробити через проблему, пов’язану з його контрактом з українськими силами".

"Тоді Рід хотів донести свою історію до преси, за словами джерел, щоб поскаржитися на поводження з ним в Україні та звернутися до уряду США за допомогою в його евакуації", після чого, як пише ЗМІ, американський уряд почав координувати його евакуацію за допомогою неурядової організації. Офіційно цю інформацію не було підтверджено.

У відповідь на запитання про те, чи ситуація із Рідом матиме негативні наслідки для переговорів щодо інших американців, визнаних незаконно затриманими в Росії, Пола Вілана та Евана Гершковича, Пател відповів журналістам, що не спекулюватиме на цій теми, і що США продовжуватимуть "співпрацювати безпосередньо з РФ, закликаючи до звільнення" в'язнів.

Однак урядове джерело CNN повідомило, що США "звісно" стурбовані потенційним впливом, який це матиме на переговори, але підкреслило, що потрібно розрізняти ситуацію Ріда та інших незаконно утримуваних.

Тревора Ріда заарештували в Росії влітку 2019 року. За версією російської влади, він напав на поліцейських, коли його затримали нетверезим і доставляли до поліцейського відділку.

Пізніше йому оголосили вирок - 9 років тюрми та етапували до мордовської колонії. Апеляцію на вирок російський суд йому відхилив. Тоді уряд США зробив заяву про несправедливе затримання Ріда і висловив стурбованість станом його здоров'я.

В обмін за Ріда США повернули в Росію російського пілота Костянтина Ярошенка, який відбував 20-річне ув'язнення у штаті Коннектикут за причетність до контрабанди кокаїну. Його ув'язнили у 2010 році в Ліберії і зробили екстрадицію до США. Міністерство юстиції США називало Ярошенка "досвідченим міжнародним наркоторговцем", який був причетний до розповсюдження тисяч кілограмів кокаїну по всьому світі.

У статті використано матеріали AFP.