Новий тропічний шторм загрожує узбережжю Мексиканської затоки

Тропічний шторм «Крістобаль», третій у цьому сезоні ураганів, сформувався у вівторок біля узбережжя Мексики і, за прогнозами метеорологів, може дістатися до Техасу, Луїзіани або північного заходу Флориди до п'ятниці або початку наступного тижня.

Очікується, що шторм залишиться у Мексиканській затоці у наступні 24-36 годин, повідомив старший метеоролог медіакомпанії AccuWeather Пол Уокер.

«Він починає рухатися на північ уздовж узбережжя, - сказав Уокер. - Якщо шторм досягне території США, то, швидше за все, він обрушиться на південний захід Техасу і Луїзіани, але може дістатися і до північного заходу Флориди, якщо буде рухатися швидко».

За словами експерта, вихід шторму на берег може статися вже в п'ятницю.

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