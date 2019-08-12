Канадці прийняли повідомлення від Трампа за жарт пранкера

Посол Канади у США спершу подумав, що має справу з пранкерами, коли побачив жартівливу записку від американського президента, в якій Дональд Трамп висловив сподівання, що Трюдо не є "антитрампівським". Про це повідомило агентство Axios.

За інформацією Axios, нотатку було написано на обгортці журналу Bloomberg від травня 2017 року, де Трюдо назвали "антитрампівським". В тексті записки йшлося: "Гарний вигляд! Сподіваюсь, це неправда!"

За джерелами агентства, посол Канади спершу скептично поставився до нотатки і звернувся за підтвердженням до Білого дому.

"Це був добрий жарт, який можна розглядати, як позитивне спілкування", - сказав виданню співробітник Білого дому.

Нотатка розпочала обмін жартівливими повідомленнями між лідерами двох країн. Так, Трюдо надіслав Трампу роздруківку інтернет-сторінки Офісу торговельного представника США, Трюдо додав смайлик біля цифри про профіцит торгівлі США з Канадою, яка, як видавалось, йшла врозріз з заявами президента США.

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