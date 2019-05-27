Трампа не бентежать ракетні випробування Північної Кореї, а Абе висловив застереження

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висловили відмінні точки зору стосовно того, чи порушують ракетні випробування, що проводить Північна Корея, резолюцію Ради Безпеки ООН, пише Стів Герман для "Голосу Америки".

Виступаючи протягом спільної прес-конференції після переговорів у Токіо, Трамп сказав, що проводячи випробування, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагається привернути увагу і, що його особисто ці випробування не бентежать.

Абе ж заявив, що випробування порушують резолюцію РБ ООН.

Коментар Трампа під час прес-конференції в основному стосувався економічних питань. Він висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Японією та Китаєм, які зменшили б торговельний дефіцит США і наголосив, що він вбачає "надзвичайний економічний потенціал", що очікує Північну Корею, якщо та укладе угоду, що передбачає відмову від ядерної зброї.

В понеділок Трамп також провів зустріч з імператором Японії. Президент США став першим керівником іноземної держави, який зустрівся з імператором Нарухіто після того, як останній обійняв престол 1 травня.

Трамп та перша леді Меланія взяли участь в вишуканій церемонії привітання в Імператорському палаці.

Делегацію США вітали в палаці діти з американськими та японськими прапорцями. Військовий оркестр грав гімни США та Японії.

У понеділок імператор влаштував бенкет в палаці для делегацій.

"Наш союз є значним надбанням і ми маємо передати його нашим дітям", - заявив Трамп у ремарках на початку офіційної вечері в найбільшій бенкетній залі палацу, де зібралось 180 гостей.

Перед тим, як Трамп поїде з Японії у вівторок, він відвідає базу ВМС та звернеться до військовослужбовців США з нагоди Дня пам'яті у США, що визначається в понеділок.

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