Трамп прийняв номінацію Республіканської партії і назвав Байдена «руйнівником американської величі»

Президент США Дональд Трамп виголосив у четвер промову, офіційно погодившись бути кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах, і заявив, що президентські вибори у листопаді «вирішать, чи ми захищатимо американський спосіб життя, або дозволимо радикальному руху повністю демонтувати і знищити його».

Трамп, який змагатиметься за посаду з колишнім віце-президентом Джо Байденом, заявив, що «це найважливіші вибори в історії нашої країни».

Він промовляв перед майже тисячею гостей на Південній галявині під Білим домом. Серед гостей було багато членів Конгресу від Республіканської партії, які сиділи близько один до одного і більшість не одягали захисних масок, всупереч рекомендаціям служб охорони здоров’я у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Трамп, який згідно з опитуваннями зараз відстає від Байдена, присвятив велику частину своєї промови критиці опонента від Демократичної партії, назвавши його «троянським конем» радикалів та анархістів, які хочуть знищити країну.

Під схвальні вигуки прихильної аудиторії Трамп сказав, що колишній віце-президент «не рятівник американської душі. Він руйнівник робочих місць Америки. А якщо він матиме нагоду, то він буде руйнівником американської величі».

«Упродовж 47 років Джо Байден приймав пожертви від робітників, обіймався з ними, навіть цілувався, - сказав Трамп, - і говорив, що він переймається їхнім болем. А потім він повертався до Вашингтона і голосував за те, щоб наші робочі місця переміщалися в Китай та в багато інших далеких земель».

У 70-хвилинній промові президент наголосив на своєму жорсткому підході до Китаю у питаннях економіки та звинуватив Пекін у тому, що коронавірус поширився поза китайські кордони.

На початку свого президентського терміну Трамп підтримував позитивні відносини з китайським керівником Сі Цзіньпіном, домовляючись про нову торговельну угоду, а потім, коли з'явився коронавірус, Трамп хвалив китайського лідера за його дії в умовах кризи.

«Порядок денний Джо Байдена створений у Китаї. Мій порядок денний створений у США», - сказав Трамп.

У разі переобрання Трамп пообіцяв тиснути на Китай і взагалі не покладатися на Пекін.

Незадовго до виступу президента сторона Байдена у виборчій кампанії назвала Трампа «найслабкішим президентом, якого ми будь-коли мали, коли йдеться про Китай».

«Він неодноразово уникав ставати на захист американських інтересів перед китайським урядом», - йдеться у заяві кампанії Байдена.

Від імені кандидата Демократичної партії було сказано, що «коли з’явився коронавірус, Трамп поширював брехню Сі (Цзіньпіна). А його митна війна з Китаєм спустошила американських фермерів, підприємців, споживачів та робітників. Він навіть просив президента Сі (Цзіньпіна) грати на користь його виборчої кампанії».

Президент Дональд Трамп заявив у виступі, що Байден «цілу свою кар'єру просидів на хибному боці історії».

Президент також вказував на філософські та моральні протиріччя між двома партіями.

«У своєму відсталому лівому баченні вони не вважають Америку найвільнішою і винятковою країну на Землі. Натомість вони бачать підступну країну, яка має бути покарана за свої гріхм».

Трамп проголосив, що «Джо Байден слабкий. Він отримує накази від ліберальних лицемірів».

Байден зі свого боку у четвер назвав президента «абсолютно безвідповідальним» за те, що він влаштував під Білим домом суто політичний захід «викинувши у смітник майже усі ключові правила».

Після президентської промови у Вашингтоні запустили феєрверки, що утворювали слово «Трамп» і цифру «2020».

Окрім виступу президента у четвер під Білим домом та виступу віце-президента Майка Пенса у Балтіморі у середу, чотириденна партійна конференція республіканців відбувалася у відеорежимі подібному до конференції демократів тиждень тому.

Уникаючи людних зібрань, обидві партії намагалися обмежувати загрозу поширення коронавірусу, від якого у США за даними університету Джонса Гопкінса померли понад 180 000 американців, а заразилися 5,8 мільйона.

«Ми створимо вакцину до кінця цього року, або й швидше», - сказав Трамп у четвер.

Радники президента вважають, що в останні дні він покращив власні політичні позиції, вихваляючи свої три з половиною роки на посаді і критикуючи Байдена.

Промову Трампа представила його донька Іванка, яка сказала: «Тату, тебе критикують за нешаблонність, а я тебе люблю за те, що ти справжній. І я поважаю тебе за ефективність».

Під час республіканського партійного з’їзду спалахнули заворушення у місті Кеноша в штаті Вісконсин, де службовці поліції стріляли у чорношкірого чоловіка Джейкоба Блейка.

Там відбулися вуличні протести проти поліції, сталося кілька підпалів і 17-річного юнака заарештували й звинуватили в убивстві двох протестувальників і пораненні третього.

Трамп у своїй промові не згадав поранення Блейка, який за словами рідних зараз напівпаралізований.

Президент наголошував на принципах законності й порядку, а також засудив підбурювачів, мародерів та анархістів у низці міст, де в керівних органах переважають представники Демократичної партії.

Трамп, Пенс та інші промовці під час республіканського з'їзду наголошували на підтримці поліції.

Низка американських видань аналізувала промову президента на відповідність фактам.

Інтернетний сайт Politifact журналістської школи та аналітичного центру Poynter Institute наполягає, що деякі твердження президента були неправдиві або оманливі.

ГазетаNew York Times також аналізувала промову і дійшла висновку, що президент зокрема «часто перебільшував свої досягнення й уникав згадок про власні провали».

Оглядач телеканалу CNN Деніел Дейл нарахував 20 неправдивих, або оманливих тверджень у промові Трампа.

Опитування згідно з вебсайтом Real Clear Politics показують, що Байден зараз випереджає Трампа на 7%.

Але лідерство Байдена менше у кількох ключових штатах, що може знову бути вирішальним для результатів виборів.

За останні 40 років лише два президенти не змогли здобути права на другий термін Джиммі Картер 1980 року і Джордж Буш (старший) 1992 року.

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