Трамп: США "значно" скоротять військову присутність у Афганістані

Не можу уявити кращого місця для святкування Дня подяки, ніж тут, з найміцнішими, найсильнішими, найкращими та найхоробрішими воїнами на планеті

Президент США Дональд Трамп прибув у четвер з неоголошеним візитом до Афганістану, щоб відвідати розміщених в країні американських військових з нагоди Дня подяки.

Трамп приїхав до Афганістану вперше за час свого президентства. Візит відбувся за тиждень після обміну полоненими між Вашингтоном і представниками Талібану. Обмін породив надії на відновлення мирних переговорів.

Президент прибув на авіабазу Баграм у супроводі радника з національної безпеки Роберта О'Брайена, невеликої групи помічників, агентів Секретної служби і пулу журналістів.

На базі Баграм Трамп провів двосторонню зустріч з президентом Афганістану Ашрафом Гані і виступив перед американськими військовими.

За словами Трампа, Талібан хоче досягти домовленості і, мабуть, прагне до угоди про припинення вогню.

У їдальні авіабази президент, згідно з традицією, подавав смажену індичку військовим, а потім розділив святкову трапезу з присутніми.

У промові перед військовими Трамп заявив, що бажання Талібану досягти домовленності викликане тим, що американські військові чудово справляються із завданням.

"Не можу уявити кращого місця для святкування Дня подяки, ніж тут, з найміцнішими, найсильнішими, найкращими та найхоробрішими воїнами на планеті", - відзначив Трамп.

Президент додав, що він продовжує реалізацію плану про зменшення військового контингенту в США з нинішніх 12 тисяч до приблизно 8600 солдатів, заявивши про «значне» скорочення числа американських військовослужбовців в Афганістані. При цьому Трамп додав, що США залишаться у країні «доки ми не укладемо угоду [з талібами] або не отримаємо повну перемогу».

За даними Associated Press, президент вилетів до Афганістану з Флориди, де, за даними журналістів, він відзначав День подяки у своєму маєтку в Мар-а-Лаго. При цьому літак, на якому Трамп прилетів до Флориди з Вашингтона залишився на льотному майданчику аеропорту Уест-Палм-Біч, щоб уникнути витоку інформації про пересування президента.

За словами прес-секретаря Білого дому Стефані Грішем, поїздка до Афганістану була запланована ще кілька тижнів тому.

«Це небезпечна зона, і він хоче підтримати військових. Він [президент] і пані Трамп знають про те, що під час свят безліч людей перебувають далеко від своїх родин, і ми подумали, що це стане приємним сюрпризом», - заявила Грішем.

Візит здійснювався в атмосфері абсолютної секретності, необхідної для національної безпеки. Журналісти, які супроводжували Трампа, не мали права розголошувати інформацію про поїздку аж до виходу офіційного повідомлення Білого дому.

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