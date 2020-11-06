Трамп невдоволений, а Байден закликає до спокою у той час, як у США ще рахують рекордну кількість бюлетенів

Кореспондент «Голосу Америки» у Білому домі каже, що президент Дональд Трамп у четвер увечері виступив з 16-хвилинною промовою зі скаргами на те, що Трамп назвав спробою «вкрасти» вибори.

Виступ Трампа пролунав у той час, як у кількох штатах ще тривали підрахунки бюлетенів, а його суперник Джо Байден закликав терпляче чекати завершення процесу.

Президент не відповідав на запитання журналістів і, як каже кореспондент, не подав доказів своїх тверджень про фальсифікації.

«Якщо ви рахуєте законні голоси, то я легко перемагаю, - стверджував Трамп, - а якщо ви рахуєте нелегальні голоси, то вони можуть спробувати вкрасти у нас вибори».

Джо Байден на противагу президенту раніше закликав забезпечити спокій для підрахунку рекордної кількості бюлетенів - понад 150 мільйонів використаних на цих виборах.

«Кожен бюлетень має бути порахований. І це те, що, ми бачимо, відбувається зараз. І так повинно бути. Демократія деколи безладна», - сказав Байден журналістам у четвер.

Затяжні підрахунки і судові позови

Трамп вів перед у Джорджії та Пенсильванії, а Байден - у двох інших штатах, але розрив між ними був невеликий і навіть змінювався на користь одного або іншого кандидата.

Напруженості додає те, що підрахунок бюлетенів у деяких штатах розтягнувся на кілька днів, оскільки багато американців голосували не на дільницях 3 листопада, а достроково, або надсилали бюлетені поштою.

Активісти виборчого штабу Байдена пропонували своїм прихильникам голосувати поштою, щоб уникати черг та людних дільниць в умовах пандемії коронавірусу, але Трамп під час виборчої кампанії неодноразово висловлював сумніви щодо поштового голосування.

Американські джерела називають переважно безпідставними твердження про несправедливість голосування поштою.

Але Трамп у четвер знову наполягав, що поштові бюлетені є частиною «корумпованої системи» і сказав, що очікує вирішення суперечки у Верховному суді.

Правники, які представляють Трампа і Республіканців подали низку позовів зі скаргами на те, що названо порушеннями під час підрахунків і вимагали припинити підрахунок надісланих поштою бюлетенів у Пенсильванії, де відрив Трампа від його суперника зменшувався.

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