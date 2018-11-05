Amazon, Google, Facebook аналізуються урядом США на предмет порушення антимонопольного законодавства

Адміністрація США розглядає примусове розділення американських технологічних гігантів компаній Amazon, Facebook та Google, аналізує усі три компанії на предмет можливого порушення ними антимонопольного законодавства. Про це інтерв'ю виданню Axios заявив президент США Дональд Трамп.

Президент відзначив, що сам факт аналізу компаній з боку держави не свідчить про намір вдаватись до будь-яких дій щодо них. Він також відзначив, що прагне не зашкодити даним компаніям, а допомогти їм.

Я хочу, щоб Amazon був успішим, щоб Google був успішним. Бажаю цього і для Facebook - це прекрасні компанії

"Що стосується аналізу на предмет порушення антимонопольного законодавства, ми проведемо такий аналіз, але я бажаю їм успіху. Я хочу, щоб Amazon був успішим, щоб Google був успішним. Бажаю цього і для Facebook - це прекрасні компанії", - заявив Трамп.

При цьому президент США відзначив, що спостерігаючи за значними штрафами (5 мільярдів), які у Європейському союзі наклали на Google за порушення антимонопольного законодавства у випадку операційної системи Android, йому спало на думку, що "якщо хтось це і робить, то це маємо бути ми".

Антимонопольне законодавство регулює поведінку бізнесу з метою захисту вільної конкуренції та інтересів споживача.

Тепер за кермом я, і ми аналізуємо це. Йдеться про антимонопольне законодавство у випадку усіх трьох компаній

Відповідаючи на запитання журналіста президент США також прокоментував можливість примусового розділення американських технологічних гігантів компаній Amazon, Facebook та Google.

"Про це, про питання демонополізації ринку, говорили кілька років тому. Ще до мого обрання. Чимало людей очікували, що це станеться, але попередня Адміністрація цього не допустила. Але тепер за кермом я, і ми аналізуємо це. Йдеться про антимонопольне законодавство у випадку усіх трьох компаній", - відзначив Дональд Трамп.

Президент США також згадав критику, яка лунає у бік технологічних компаній через буцімто порушення свободи слова.

Трамп неодноразово критикував Amazon за буцімто економічно збиткове для уряду США використання компанією Поштової служби США, незначні податакові виплати, негативний вплив на компанії роздрібної торгівлі. Президент США також називав часто критичне щодо нього видання The New York Times "пропагандистською машиною Amazon".

Американські політики-консерватори, республіканці та особисто президент США критикували Google за буцімто упереджене ставлення до них, обмеження доступу користувачів до інформації від консервативних, прихильних до Трампа ЗМІ тощо.

Президент США також називав Facebook "анти-Трампівським".