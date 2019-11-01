Переїзд Трампа із Нью-Йорка до Флориди пов'язали із податками, підготовкою до життя після виборів 2020

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір змінити місце постійного проживання, і перебратись з помешканя у хмарочосі Trump Tower у Нью-Йорку на курорт в Палм-Біч, штат Флорида.

Маєток Мар-а-Лаго у Палм-Біч належить Трампу з 1985 року. За час свого президентства він провів там більше часу, ніж у пентхаусі на П'ятій авеню в Нью-Йорку.

"Палм-Біч, штат Флорида, стане постійним місцем проживання для мене і моєї сім'ї, - повідомив Трамп у Twitter. - Хоча я щороку плачу міські податки, місцеві податки і податки штату на мільйони доларів, політичні лідери цього міста і штату дуже погано зі мною поводяться", - додав він, говорячи про Нью-Йорк.

Трамп - багатий, гучний - був уособленням ньюйорківця для багатьох американців, був глибоко пов'язаний із містом, яке називав домом більшу частину життя

Республіканець Трамп неодноразово вступав в полеміку з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо і губернатором штату Ендрю Куомо.

"Нарешті позбулися. Не те щоб Трамп платив тут податки. Він весь ваш, Флорида", - написав у Twitter Куомо.

Політичний опонент Трампа, сенаторка-демократ Елізабет Воррен пов'язала зміну президентом місця проживання із бажанням приховати своє фінансове становище. Демократи вже давно домагаються оприлюднення податкових звітів Трампа, вважаючи, що документи можуть вказувати на порушення з боку президента США, або неправдивість його тверджень у минулому.

"Трамп не хоче, щоб штат Нью-Йорк побачив його податки - цікаво, чому? Давайте називати речі своїми іменами: корупція, прямо та просто. За моїм антикорупційним планом, всі кандидати у президенти будуть змушені оприлюднити свою податкову звітність", - відзначила у Twitter Воррен.

Криики Трампа привітали його переїзд.

Трамп не хоче, щоб штат Нью-Йорк побачив його податки - цікаво, чому? Давайте називати речі своїми іменами: корупція, прямо та просто

"Добре, що здихались", - твітує Мара Гей з видання New York Times.

"Наші глибокі співчуття народу Флориди у час, коли Трамп намагається втекти від минулого та найближчого майбутнього", - заявив у Twitter мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

А дописувач каналу CNN Аманда Карпентер вважає, що окрім податків, причиною переїзду Трампа може бути підготовка до програшу на виборах президента США .

"У цьому штаті Трампу буде легше балотуватись у Губренатори у 2022-му році", - твітує журналістка.