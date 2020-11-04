Трамп і Байден йдуть з невеликим розривом

Початкові результати голосування на президентських виборах у США показують, що чинний президент Дональд Трамп і його суперник від Демократичної партії Джо Байден, змагаючись за наступний чотирирічний президентський термін, йдуть з невеликим розривом.

Остаточні результати виборів залежать від того, хто здобуде перемогу у ключових штатах, де підрахунки ще тривають.

«Зберігайте віру, хлопці. Ми здобудемо перемогу», - сказав Байден перед зібранням прихильників поблизу його дому у Вілмінґтоні у штаті Делавер.

Але, коли надійшли результати підрахунків у кількох штатах, де він опинився позаду Трампа, Байден застеріг: «Нам доведеться бути терплячими».

Трамп написав у Twitter: «Ми ДУЖЕ пішли вгору, але вони намагаються ВКРАСТИ вибори».

Twitter поставив на тому дописі позначку, що він містить інформацію, яка є «суперечливою і може вводити в оману».

Згідно з повідомленнями усі дільниці у США закрилися у середу вчасно, але підрахунки голосів подекуди затягнулися до глибокої ночі.

Останні повідомлення

Виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Чед Вулф сказав журналістам у вівторок, що ознак успішного втручання іноземних сил в американські вибори немає.

ФБР повідомляє, що розслідує автоматизовані телефонні дзвінки, які у деяких штатах відохочували виборців від голосування, але великих протистоянь чи заворушень, яких побоювалися у США в день виборів, не було.

Як і передбачали, демократи напевне збережуть більшість у Палаті представників, але доля вищої палати - Сенату буде відома після визначення переможців у низці округів.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Мітч Макконнелл виграв право на сьомий шестирічний термін.

Опитування виборців компанією Edison Research дає підстави вважати, що Трамп у порівнянні з 2016 роком домігся збільшення підтримки в усіх расових групах серед чоловіків і жінок, окрім білих чоловіків.

Висока явка

У середу на багатьох виборчих дільницях у чергах на голосування стояли десятки мільйонів людей.

Понад 101 мільйон раніше проголосували достроково, зокрема, щоб уникнути скупчень людей в умовах епідемії коронавірусу у США.

Загальна кількість громадян, які взяли участь у цих виборах, може досягти рекордних 150 мільйонів, або навіть більше.

Оскільки у деяких штатах бюлетені з дострокового голосування починають рахувати лише в офіційний день виборів, результати стануть відомі пізніше.

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