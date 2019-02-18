В Європі кажуть, що забрати з Сирії сотні ісламістів, як закликає Трамп, буде важко

Європейські уряди вимушені визначатися з тим, що робити із колишніми бійцями та іншими особами, пов’язаними з так званою “Ісламською державою” (ІД), якщо вони повертатимуться в країни свого походження у Європі.

США не хочуть бачити, як ці бійці ІД просочуються у Європу, куди вони, як очікують, попрямують.

​Новим поштовхом для дискусій стало нагадування американського президента Дональда Трампа, у той час як підтримувані США курдські сили у Сирії наступають на останню територію, утримувану угрупованням ІД.

“Сполучені Штати просять, щоб Британія, Франція, Німеччина та інші європейські союзники забрали і судили понад 800 бійців ІД, захоплених у Сирії. Халіфат готовий упасти. Альтернатива погана, бо ми будемо змушені їх відпустити”, - написав Дональд Трамп у Twitter

Друга частина допису президента застерігає відвертіше: “США не хочуть бачити, як ці бійці ІД просочуються у Європу, куди вони, як очікують, попрямують. Ми так багато робимо і витрачаємо багато. Настав час іншим взятися за справу і зробити роботу, яка їм дуже по силах. Після 100% перемоги над Халіфатом ми виходимо”.

Голова британської розвідслужби MI6 Алекс Янґер минулого тижня підтвердив стурбованість переміщенням ісламістських бійців до Європи, де вони можуть застосовувати, як він висловився, “небезпечні вміння та зв’язки”.

Нам потрібна інформація, потрібні розслідування. Усього цього немає тому я вважаю, що втілення надзвичайно важке.

Янґер сказав журналістам на Мюнхенській конференції з питань безпеки, що досі служби безпеки були у змозі контролювати окремі випадки повернення ісламістів із зон активних бойових дій.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сказав, що виконати заклик з Вашингтона буде важко.

Маас визнав, що у випадках підтвердження європейського громадянства тих полонених чи інших осіб конкретні країни будуть зобов’язані прийняти їх у себе.

Але можливі суди над підозрюваними ісламістами будуть дуже проблематичними через складність проведення розслідувань, потрібних для судових процесів.

“Нам потрібна інформація, потрібні розслідування. Усього цього немає тому я вважаю, що втілення надзвичайно важке”, - сказав Гайко Маас у програмі німецького телеканалу ARD у неділю.

Німецький міністр сказав, що його країна проводить консультаціїна цю тему з Великою Британією та Францією.

Шамайми Беґум хоче додому

У Великій Британії свіжим прикладом проблем з поверненням осіб, пов’язаних з ісламістськими рухами стала британка Шамайма Беґум та її новонароджена дитина.

​Коли їй було 15, Шамайма Беґум з двома іншими шкільними подругами вилетіли з Лондона в Туреччину, а потім перетнули кордон до Сирії, щоб долучитися до “Ісламської держави”.

Там Беґум одружилася з наверненим в іслам голландцем , який воював на боці ІД. Вважають, що її чоловік з дався в полон одному з сирійських бойових угруповань.

19-річна Беґум перебуває у таборі біженців у Сирії і тепер звертається через ЗМІ, щоб їй заради дитини дозволили повернутися до Британії.

В інтерв’ю газеті Times минулого тижня Шамайма Беґум розповіла, що раніше у неї померли двоє дітей, які народилися в Сирії.

Якщо ви підтримували терористичну організацію за кордоном, я без вагань забороню ваше повернення.

​У неділю телеканал Sky News передав нове інтерв’ю, в якому вона сказала: “Я відчуваю, що багато людей співчувають мені, бо я пройшла через стільки усього… Коли я їхала, то не знала, що я робила”.

Британські офіційні представники кажуть, що згідно з законом вони повинні впустити в країну Шамайму Беґум, якщо вона не має громадянства іншої держави.

Але при цьому посадовці застерегли, що вступ у терористичні організації на зразок “Ісламської держави” карається законом, і що жінку ймовірно очікує розслідування і можливо ув’язнення.

ЗМІ Великої Британії подають палкі дискусії довкола того, що має статися з Шамаймою Беґум, яка досі не висловлювала шкодування за свої дії.

Окремі застереження викликало те, що вона без очевидного жалю розповідала, що бачила у кошику відрізані голови людей, вбитих ісламістами у Сирії.

Сім’я Шамайми Беґум закликала британський уряд дозволити їй повернення.

“Я чітко даю зрозуміти: якщо ви підтримували терористичну організацію за кордоном, я без вагань забороню ваше повернення. Якщо вам вдасться повернутися, то будьте готові до допиту, розслідування і можливого висунення судових обвинувачень”, - наголосив британський міністр внутрішніх справ Саджід Джавід у спеціальній статті в газеті Sunday Times.

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