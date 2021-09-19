Мітинг прихильників Трампа біля Капітолію відбувся без заворушень

Мітинг прихильників Дональда Трампа, який відбувся навпроти Капітолію у Вашингтоні, відбувся без заворушень. Метою акції з назвою "Justice for J6" ("Справедливість для 6 січня") було вираження підтримки тим, хто брав участь у штурмі Конгресу 6 січня 2021 року - на неї з’явилось декілька сотень людей.

При цьому поліції та представників медіа цього разу на події було більше, аніж самих демонстрантів. Декілька разів між прихильниками Дональда Трампа та контрдемонстрантами, які також з’явились на акцію, спалахували словесні перепалки - однак правоохоронці розводили людей у сторони.

40-річний Тоні Сміт із Меріленду, розповів, що приїхав на протест, аби підтримати чесний судовий процес над тими, кого звинувачують у штурмі Капітолію. “Якщо ми не поважаємо справедливість, ми не поважаємо Америку”, - сказав Сміт. В руках він тримав плакат із написом “Ми хочемо Трампа!”

Своєю чергою 64-річний пожежник на пенсії із Вашингтона Ерік Ламар прийшов до Капітолію, щоб виступити проти “брехливих розповідей” прихильників Трампа. “Нема жодних сумнівів у тому, що події 6 січня - це справа рук прихильників Дональда Трампа, який безпідставно вирішив, що вибори в нього вкрали”, - розповів Ерік Ламар.

Попри очікування демонстрантів, на акцію не з’явився ніхто із конгресменів, хоча кілька законодавців і підготували свої звернення.

Напередодні правоохоронці Вашингтона готувались до можливих заворушень - в поліції заявляли, що існує загроза насильства. Довкола Капітолію спорудили металевий паркан, а напоготові були декілька сотень правоохоронців у повному обмундируванні - в тому числі загони кінної поліції та національна гвардія.

На додачу, в ближньому до Вашингтона аеропорту у Вірджинії ввели підвищені заходи безпеки та збільшили кількість охорони та собак.

Після штурму Капітолію звинувачення висунули понад 600 людям, які брали участь у тих подіях, в тому числі членам дяких американських радикальних організацій. 6 січня 2021 року розлючений натовп прорвався до будівлі Конгресу США, шукаючи конгресменів та сенаторів та вимагаючи не затверджувати голоси за перемогу на виборах Джо Байдена. Внаслідок штурму загинуло п’ятеро людей.

В матеріалі використані джерела The Hill, BBC.

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