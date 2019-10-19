США та Китай можуть підписати торговельну угоду у листопаді

Президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, угоду про торгівлю між США та Китаєм буде підписано на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде в Чилі 16-17 листопада.

Трамп заявив журналістам: «Думаю, що це буде досить легко підписано, сподіваюся, що на саміті у Чилі, де будемо ми обидва - я і президент Сі (Цзіньпін)». Він додав: «ми дуже добре працюємо з Китаєм».

Білий дім повідомив, що Китай погодився щорічно закуповувати американських сільськогосподарських товарів на суму 50 млрд доларів в рамках, так званої, «першої фази операції».