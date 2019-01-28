Експерти по-різному оцінюють рішення адміністрації Трампа щодо компаній, пов'язаних з Дерипаскою

Це послаблення режиму санкцій проти Росії. Так низка західних спостерігачів оцінила рішення адміністрації Трампа зняти санкції з трьох російських алюмінієвих компаній, пов'язаних з наближеним до Путіна олігархом – Олегом Дерипаскою. Інші експерти підтримали рішення зняти санкції з алюмінієвих компаній, наголошуючи на тому, що зняття санкцій матиме стабілізуючий вплив на світові ринки алюмінію, а санкції власне проти олігарха продовжують діяти.

В знятті санкцій немає сенсу, вважає британський фінансист та викривач кремлівської корупції Білл Браудер.

"Це негарний розвиток подій, який не має жодного сенсу, - пише Браудер у Twitter. – Зняти з гачка Дерипаску є великим подарунком для Путіна в той час, як Путін поширює хаос та злочинність по всьому світові".

Дерипаска виграв від цього рішення, вважає колишній посол США до Росії Майкл Макфол.

"Так. Зняття цих санкцій є великою перемогою для Путіна та Дерипаски. А що ми – американський народ – отримали навзамін? Нічого", - написав Макфол у Twitter.

Один з найбільших критиків зняття санкцій серед законодавців конгресмен-демократ Ллойд Доджетт сказав The New York Times, що введення домовленості про зняття санкцій у дію "являє собою ще один крок, що шкодить закону про санкції, втіленню якого Трамп перешкоджав за будь-якої нагоди, на тлі неослабної російської агресії".

Спостерігачі ж, які схвально оцінили рішення Міністерства фінансів США зняти санкції з підприємств наголошують на тому, що санкції власне проти Дерипаски залишаються в силі, а санкції проти Rusal - другого за величиною виробника алюмінію в світі - негативно вплинули на ринки.

Кореспондент Макс Седдон з Financial Times привернув увагу до того, що Дерипаска втратив значні статки через санкції.

"Особисті статки Дерипаски зменшились на 2 мільярда доларів до 3 мільярдів доларів в результатів санкцій", а нові призначення далі зменшать його контроль над EN+ та Rusal", - написав Седдон.

Санкції проти алюмінієвих компаній були недолугими з самого початку, переконана аналітик Brookings Institution Аліна Полякова.

"Початкові санкції проти Rusal були непродумані та недолугі – значно зашкодили європейським союзникам та бізнесу, адже Rusal є другою за величиною алюмінієвою компанією в світі. Це треба розглядати як виправлення. Дерипаска залишається під санкціями", - зауважила Полякова.

Міністерство фінансів США пояснило зняття санкцій тим, що Олег Дерипаски зменшив пакет акцій, яким він володіє в цих компаніях прямо, чи опосередковано і віддав контроль над ними. "Ці дії забезпечують, що більшість директорів у правліннях En+ та Rusal будуть незалежними особами – без ділових, професійних, чи сімейних зв'язків з Дерипаскою, або будь-якою іншою особою, що перебуває під санкціями, і що незалежні представники від США матимуть права голосувати значним пакетом акцій En+", - йдеться в заяві міністерства.

Одна з компаній з якої зняли санкції, EN+, назвала рішення "перемогою санкційної політики США, яка успішно крає того, проти кого ці санкції спрямовано, але не за рахунок акціонерів, співробітників та ринків".

Після оголошення Міністерства фінансів, Rusal запевнив, що голова правління компанії Жан-П'єр Томас йде з посади в рамках домовленості стосовно зняття санкцій.

Холдингова компанія EN+ також оголосила про відставку низки членів правління і призначення нових директорів, а також оголосила про подальші зміни в структурі управління компанією.

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