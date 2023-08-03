Трамп має з'явитись в суді у справі про порушення на виборах

Очікується, що в четвер колишній президент США Дональд Трамп постане перед федеральним судом у Вашингтоні, де йому оголосять звинувачення у спробах скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.

Напередодні розгляду справи в четвер у районі навколо будівлі суду було посилено заходи безпеки.

Очікується, що Трамп пройде оформлення в суді, здасть відбитки пальців, а також оголосить себе невинним.

Цього тижня велике журі присяжних пред’явило Трампу звинувачення за чотирма пунктами злочину, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів, перешкоджання офіційному розгляду та змову з метою позбавити виборців права на чесні вибори.

Прокурори заявили в обвинувальному акті, що Трамп неодноразово робив заяви про фальсифікації виборів, які, як він знав, були неправдивими, і що він чинив тиск на посадових осіб виборчої системи штатів і тодішнього віце-президента Майка Пенса, спонукаючи їх до дій, які б дозволили Трампу зберегти владу.

Натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолію 6 січня 2021 року, де члени Конгресу зібрались, щоб затвердити результати виборів. Трамп заперечує свою провину.

Після відходу з посади він неодноразово заявляв, що вибори 2020 року були фальсифікованими, і називав розслідування проти нього політично мотивованими.

Він залишається провідним кандидатом від республіканців на президентських виборах 2024 року.

Трамп уже заявив про свою невинуватість у двох інших кримінальних справах. В іншому федеральному суді його звинуватили в незаконному зберіганні секретної інформації у його маєтку у Флориді та у відмові від уряду на вимогу повернути документи.

Трампа також звинуватили в штаті Нью-Йорк у фальсифікації ділових записів у зв'язку з виплатою грошей порноакторці під час президентської кампанії 2016 року.

Деякі матеріали для статті надійшли від Associated Press і Reuters.