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Що очікують від президента Дональда Трампа на саміті “Двадцятки”? 

Президент Трамп розмовляє з журналістами біля Білого дому перед вильотом до Японії 26 червня 2019 р.

Головними темами зустрічі керівників 19 найбагатших країн світу і Євросоюзу, яка починається в Японії у п’ятницю, називають питання міжнародної торгівлі, а також кліматичні зміни та регіональні протистояння, зокрема напруженість довкола Ірану.

“Це буде важка зустріч. Треба вирішувати глобальні проблеми. Нам треба активізуватися, щоб уникнути кліматичних загроз… реформувати Світову організацію торгівлі і підготуватися до цифрової революції”, - цитує чільного представника ЄС Дональда Туска агентство AP.

Кожного разу, коли президент Трамп зустрічається з президентом Путіним, після зустрічі здіймається велика внутрішня негативна хвиля.
Гетер Конлі, аналітик з Центру стратегічних і міжнародних досліджень

Президент Дональд Трамп, вирушаючи до Осаки, повідомив журналістам у Вашингтоні, що він зустрічатиметься з лідерами багатьох країн ”багато з яких користали зі Сполучених Штатів, але більше цього не роблять”.

Особливу увагу привертає планована в Осаці зустріч Дональда Трампа з керівником Китаю Сі Цзіньпіном на тлі повідомлень про певні досягнення на торговельних переговорах, що тривають між двома країнами.

“Я вважаю, що найбільш імовірним результатом буде досягнення певного перемир’я і погодженості просуватися далі”, - прогнозує Метью Ґудман з аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Ґудман вважає, що “навіть якщо ми досягнемо домовленості, це навряд чи вирішить певні глибші структурні розбіжності між нами у питання ролі держави в економіці, управлінні технологіями та інформаційними даними”.

Офіційні представники США кажуть, що запланована зустріч Трампа з Путіним не має окресленого порядку денного, але вони припускають, що найімовірнішими будуть питання пов’язані з Іраном, Україною, Близьким сходом та Венесуелою.

/**/ /**/ /**/ Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Гельсінкі, Фінляндія, 16 липня 2018 року
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Коли у середу Трампа запитали, чи буде він казати Путіну, щоб Росія не втручалася у майбутні американські вибори, він відповів: “Не ваше діло”.

“Кожного разу, коли президент Трамп зустрічається з президентом Путіним, після зустрічі здіймається велика внутрішня (у США) негативна хвиля”, - зауважила “Голосу Америки” Гетер Конлі, також аналітик з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Конлі каже: “Частково це через повну відсутність прозорості стосовно тем обговорень і порядку денного. І я вважаю, що було б кращим підходом, якби, знову ж таки, був зрозуміли порядок денний, і якби в тій зустрічі брали участь інші люди - державний секретар, радник з питань національної безпеки та інші”.

З Японії президент Трамп полетить до Південної Кореї, де обговорюватиме шляхи послаблення напруженості з Північною Кореєю.

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Чи стане повернення Росії в ПАРЄ початком зняття санкції з Росіїї та що робитимуть США? – Експерти. Відео

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