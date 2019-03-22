Трамп засвідчив зміну позиції США стосовно Голанських висот

Трамп підтримав права Ізраїлю на Голанські висоти, засвідчивши зміну позиції, якої США дотримувались десятиліттями.

"Після 52 років, час для Сполучених штатів повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які мають стратегічне значення та важливі для безпеки держави Ізраїль та стабільності в регіоні!" – написав президент у Twitter у четвер.

Заява президента прозвучала за декілька тижнів до виборів в Ізраїлі, однак, у інтерв'ю пресі, Трамп заперечив припущення, що зміна позиції США з питання Голанських висот була покликана сприяти шансам на переобрання прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Нетаньягу висловив вдячність Трампу за його позицію стосовно Голанський висот, а міністр закордонних справ Сирії в п'ятницю назвав заяву Трампа "безвідповідальною" і загрозливою для міжнародної стабільності.

Ізраїль отримав контроль над Голанськими висотами під час війни 1967 року. Міжнародна спільнота та США не визнали права Ізраїлю на цю територію, на яку заявляє свої права також і Сирія.

США намагались дипломатичними зусиллями досягти угоди, за якою Ізраїль міг би обміняти контроль над цими територіями на мир.

Це не перший крок американської адміністрації, що засвідчує зростання підтримки ізраїльського уряду. Минулого року США перенесли посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Вашингтон також зупинив значну частину фінансування соціальних проектів палестинців. В листопаді США вперше проголосували проти символічної постанови ООН, в якій організація щороку засуджує присутність Ізраїлю на Голанських висотах.

Голанські висоти являють собою плато площею 1 800 квадратних кілометрів з якого відкривається широкий краєвид на Сирію та Ізраїль, що зумовлює стратегічне військове значення цього місця. Цей район не щільно заселений. Там проживає біля 50 000 осіб, майже половину з яких складають ізраїльські поселенці, а решту – здебільшого люди сирійського походження.

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