Президент Трамп наполягає, що план про побудову стіни на кордоні з Мексикою ніколи не змінився

Дональд Трамп сказав, що його план про суперечливу стіну на кордоні з Мексикою «ніколи не змінився з першого дня, коли я його запропонував». Таку заяву президент зробив після того, як керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі натякнув, що Трамп «не був повністю ознайомлений» з питанням, коли обіцяв побудувати стіну.

У повідомленні на сторінці Twitter Трамп написав: «Частина стіни, якщо необхідно, буде схожою на паркан, і ніколи не була задумана в районах, де існує природний захист, наприклад гори, пустир або важкі до подолання річки».

Американський президент запропонував свої коментарі про побудову стіни – чи не найбільш популярної виборчої обіцянки під час своєї успішної кампанії 2016 року – в час, коли Білий дім і Конгрес опинилися перед терміном у п’ятницю опівночі продовжити фінансування федеральних установ. Частиною спірних вашингтонських дебатів є закон про фінансування, щоб уникнути часткового закриття праці уряду, а також гроші на стіну і захист від депортації 800 тисяч молодих іммігрантів, які у минулому прибули до США назаконно зі своїми батьками.

Трамп заявив, що «закриття уряду буде нищівним для наших збройних сил… це щось, про що байдуже демократам».

Він також твердив, що за стіну прямо або непрямо, або шляхом довгострокової компансації, заплатить Мексика, але вона вже в минулому заявила, що не заплатить за будь-яку стіну на кордоні.

Трамп пов’язав оплату за стіну з надлишком Мексики у торгівлі зі Сполученими Штатами, хоча торгівля, як відомо, відбувається між підприємствами обох країн, а не між урядами.

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