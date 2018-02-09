Трамп: мирний процес вимагає від Ізраїлю компромісу

Президент Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що Ізраїль також повинен піти на «значний компроміс» задля миру з палестинцями, які раніше звинуватили його у проізраїльській політиці.

В інтерв’ю ізраїльській газеті, яке повністю буде оприлюднене в неділю, своє рішення про перенесення туди посольства з Тель-Авіва Трамп назвав великим досягненням свого першого року на президентській посаді. Однак мова заяви президента не виключає присутності у місті палестинців, які хочуть, щоб східна його частина була столицею Палестинської держави, пише видання Reuters.

Ізраїль захопив Східний Єрусалим у результаті шестиденної війни у 1967 році і опісля анексував його. Міжнародна громадськість не визнає цього кроку.

Він сказав консервативній газеті «Гайом», що підтримає угоду, яку досягнуть обидві сторони.

«Я думаю, що обидві сторони будуть змушені піти на значний компроміс для того, щоб мирна угода стала можливою», сказав президент Трамп без додаткових пояснень.

Інтерв’ю збіглося в часі з новим напруженням у зв’язку із вбивством палестинцем єврейського поселенця і реакцією посла США Дейвида Фрідмана. Палестинська адмінінстрація піддала критиці заяву посла. Фрідман підтримав перенесення посольства до Єрусалима, і в минулому також підтримував єврейських поселенців.

Палестинціі, окрім Східного Єрусалима, вимагають повернення Ізраїлем окупованого Західного Берега і сектора Газа. Проти цього виступає Ізраїль, але США займають м’якішу позицію.

Ліберальна ізраїльська газета «Гаарец» піддала критиці посла Фрідмана щодо єврейських поселень. Той з черги написав на сторінці у Twitter: «Четверо дітей моляться за свого убитого батька… чи редактори газети «Гаарец» зовсім позбавлені чемності?»

За повідомленням Reuters, видавець газети Амос Шокен відповів словами, які нагадують критику з боку палестинців:

«Доти, доки політика Ізраїлю, яку ваш уряд і ви підтримуєте, заважає мирному процесу… буде більше таких похоронних відправ», написав він.

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