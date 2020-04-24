Борис Джонсон "енергійний" і "готовий" до роботи, каже Трамп

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон готується повернутися до роботи можливо наступного тижня, припускають у Лондоні.

Одним з його головних завдань буде рішення щодо того, як і коли знімати карантинні обмеження, запроваджені для стримання епідемії коронавірусу.

Він готовий. Борис такий як і був раніше.

Карантин вже завдав значного удару економіці і британський уряд пішов на небувалі у мирні часи внутрішні запозичення.

Урядовці заявляли останніми днями, що знімати карантин рано, бо кількість заражень коронавірусом у Британії, хоч і сповільнилася, але ще не знизилася значною мірою.

Однією з підстав для розмов про одужання Джонсона, ураженого коронавірусом, стали заяви президенти США Дональд Трампа про його телефонну розмову з британським колегою.

“Він лунав неймовірно. Він готовий. Борис такий як і був раніше”, - сказав Трамп у четвер про його враження від телефонного спілкування цього тижня.

55-річний Борис Джонсон пролежав тиждень у лікарні, і його симптоми були настільки важкі, що три ночі він перебував у реанімаційному відділенні.

Згідно з повідомленнями прем’єр-міністрові була потрібна киснева допомога з диханням, а він сам згодом заявив, що зобов’язаний лікарям своїм життям.Для поновлення сил Борис Джонсон після виходу з лікарні переїхав з Лондона у заміську резиденцію.

Міністр охорони здоров’я Мет Ганкок сказав, що з власної вчорашньої телефонної розмов з Джонсоном також може робити висновок про поступове одужання керівника уряду.

Газета Daily Telegraph, посилаючись на свої джерела повідомляє, що Джонсон може повернутися до роботи вже у понеділок.

Упродовж кількох тижнів обов’язки прем’єр-міністра Великої Британії виконує міністр закордонних справ Домінік Рааб.

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