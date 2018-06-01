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США

Президент Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином 12 червня в Сінгапурі

  • Голос Америки
Президент Трамп з представником КНДР Кім Йонг Чолом

Президент Трам заявив у п’ятницю, що 12 червня у Сінгапурі він матиме зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Президент назвав зустріч початком процесу. Трамп зробив заяву про це репортерам перед Білим домом після довгої зустрічі з Кім Йонг Чолом, найвище поставленим службовцем КНДР, який відвідує США вперше за майже 20 років.

Кім Йонг Чол передав Трампу особистого листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Це відбулося під час зустрічі, на якій присутнім був також державний секретар Майк Помпео. Трамп заявив, що лист «дуже цікавий» і додав, без тлумачення його змісту, що він може бути оприлюднений «незабаром».

На запитання про саму зустріч у Білому домі, Трамп заявив: «Я думаю, це буде процес… але що відносини розвиваються».

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