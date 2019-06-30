Трамп став першим президентом США, який ступив на територію КНДР

Дональд Трамп став першим президентом США, який відвідав Північну Корею, перетнувши кордон під час зустрічі в демілітаризованій зоні з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Лідери потиснули один одному руки під час зустрічі в прикордонному селі Панмунджом, після чого президент США переступив лінію розмежування між Північною і Південною Кореями. Після цього президент США і лідер КНДР повернулися до Південної Кореї.

"Приємно знову вас бачити", - сказав Трампу лідер КНДР. "Я не очікував побачити вас у цьому місці".

"Перетнути цю лінію було великою честю", - сказав Трамп. Дональд Трамп також запросив Кім Чен Ина до Вашингтона.

Після зустрічі президент США повідомив, що з лідером КНДР вони погодилися сформувати команди для перезапуску переговорів на робочому рівні.

"Їду з Південної Кореї після чудової зустрічі з Головою Кім Чен Ином. Постояв на землі Північної Кореї, що є важливою заявою для усіх, та велика честь", - написав президент США Трамп у Твіттері.

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