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Трамп прогнозує, що США досягнуть торгівельної угоди із Китаєм

  • Голос Америки
Президенти США та Китаю

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Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, 2 листопада, що з Китаєм досягнуто значного прогресу у торгівлі. Він прогнозує, що дві найбільші економіки світу зможуть досягти "справедливої" домовленості.

Виступаючи перед репортерами в Білому домі, Трамп підтвердив, що зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту Великої двадцятки в Аргентині 30 листопада – 1 грудня.

"Ми проводимо дуже гарні дискусії з Китаєм. Ми наближаємось до чогось", - сказав Трамп. "Вони дуже хочуть укласти угоду", - додає президент.

Ми проводимо дуже гарні дискусії з Китаєм. Ми наближаємось до чогось. Вони дуже хочуть укласти угоду
Президент Дональд Трамп​

"Я думаю, що ми досягнемо угоди із Китаєм і, думаю, це буде справедлива угода для всіх", - заявляє Трамп.

Раніше економічний радник Білого дому Ларрі Кудлов зазначав, що США та Китай не були близькі до заключення угоди, яка б вирішила торгівельні суперечки. Він також не був оптимістичним щодо перспектив подібної угоди.

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