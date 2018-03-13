Спеціальні потреби

Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп розмовлятиме з прем’єр-міністром Мей та осудить Росію, «якщо ми погодимось»

  • Голос Америки
Тереза Мей і Дональд Трамп на зустрічі в Давосі

Президент Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібні конкретні докази щодо атаки в англійському місті Солсбері за допомогою нервово-паралітичної речовини і що він розмовлятиме з Терезою Мей ще в у вівторок.

У розмові з журналістами в Білому домі президент визнав, що британські органи влади звинуватили Росію в атаці на колишнього російського подвійного агента, який передав британській розвідці таємні дані, але додав, що ще мусить розмовляти з Мей перед тим, як винесе рішення.

«Мені здається, що вони вірять, що це була Росія, і я, очевидно, визнаю це дійсним фактом», він додав. Великобританія заявила, що атака цього місяця з використанням нервово-паралітичної речовини, яку опрацьовано ще в Радянському Союзі, і що дуже ймовірно, що відповідальна за це Росія.

Заява Трампа була більш двозначна від заяви вже колишнього державного секретаря Рекса Тіллерсона, який у понеділок погодився з британською оцінкою інциденту і додав, що особи, які відповідальні за злочин, мусять рахуватися із серйозними наслідками.

У вівторок Трамп усунув з посади Рекса Тіллерсона після ряду прилюдних суперечливих заяв щодо політики в справі Північної Кореї, Росії та Ірану.

Тереза Мей дала росіянам час до вівторка опівночі для з’ясування обставин того, як нервово-паралітична речовина була використана до атаки на Сергія Скрипаля і його 33-річної дочки. Їх було знайдено 4 березня непритомними на лавці перед торговельним центром у Солсбері.

Дивіться також: Як китайці перетворять Чорнобиль на джерело відновлювальної енергії

Як китайці перетворять Чорнобиль на джерело відновлювальної енергії. Відео
Embed
Як китайці перетворять Чорнобиль на джерело відновлювальної енергії. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:01 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG