Трамп розмовлятиме з прем’єр-міністром Мей та осудить Росію, «якщо ми погодимось»

Президент Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібні конкретні докази щодо атаки в англійському місті Солсбері за допомогою нервово-паралітичної речовини і що він розмовлятиме з Терезою Мей ще в у вівторок.

У розмові з журналістами в Білому домі президент визнав, що британські органи влади звинуватили Росію в атаці на колишнього російського подвійного агента, який передав британській розвідці таємні дані, але додав, що ще мусить розмовляти з Мей перед тим, як винесе рішення.

«Мені здається, що вони вірять, що це була Росія, і я, очевидно, визнаю це дійсним фактом», він додав. Великобританія заявила, що атака цього місяця з використанням нервово-паралітичної речовини, яку опрацьовано ще в Радянському Союзі, і що дуже ймовірно, що відповідальна за це Росія.

Заява Трампа була більш двозначна від заяви вже колишнього державного секретаря Рекса Тіллерсона, який у понеділок погодився з британською оцінкою інциденту і додав, що особи, які відповідальні за злочин, мусять рахуватися із серйозними наслідками.

У вівторок Трамп усунув з посади Рекса Тіллерсона після ряду прилюдних суперечливих заяв щодо політики в справі Північної Кореї, Росії та Ірану.

Тереза Мей дала росіянам час до вівторка опівночі для з’ясування обставин того, як нервово-паралітична речовина була використана до атаки на Сергія Скрипаля і його 33-річної дочки. Їх було знайдено 4 березня непритомними на лавці перед торговельним центром у Солсбері.

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