Близький друг Маккейна засмучений реакцією президента США на смерть сенатора-республіканця

Мене дуже турбує, коли президент говорить про Джона Маккейна. Це мене злить безмежно і я даю президенту це зрозуміти

В розмові з CBS “This Morning” Грем сказав, що реакція Трампа "сильно" його стурбувала, але, на його думку, президент "нарешті все виправив".

"Мене дуже турбує, коли президент говорить про Джона Маккейна. Це мене злить безмежно та я даю президенту це зрозуміти", - сказав сенатор Грем.

"Спосіб, в який він відреагував на смерть Джона був прикрим. Нарешті, він все виправив", - заявив Грем.

"Я не збираюсь відмовлятись від ідеї співпраці з цим президентом", - продовжив Грем, - "Найкращий спосіб, в який я можу вшанувати пам'ять Маккейна – допомагати моїй країні".

Сенатор заявив, що він на боці президента, але не збирається замовчувати будь-яку критику.

"Я робитиму все, що можу, щоб допомогти президенту Трампу, і коли він помиляється – я йому це кажу", - сказав сенатор.

Грем також розповів, що він закликав оточення Трампа приспустити прапор біля Білого дому після того, як його повністю підняли протягом дня як його приспустили після смерті Маккейна. Врешті-решт Трамп розпорядився приспустити прапор США наполовину та висловив "повагу" до служби сенатора Джона Маккейна США.

Я би не погодився з цим, і, думаю, найрозумніші радники президента, ті, хто найбільше йому подобаються, сказали би йому правду про щось подібне

Колишній директор комунікацій Білого дому Ентоні Скарамучі назвав реакцію Білого дома на смерть Маккейна розчаруванням. Скарамучі заявив, що він не був вражений, а був розчарований тим, як президент Трамп відреагував на смерть Маккейна. Скарамучі назвав це "ляпасом" для ветеранів.

"Я би не погодився з цим, і, думаю, найрозумніші радники президента, ті, хто найбільше йому подобаються, сказали би йому правду про щось подібне", - заявив Скарамучі в ефірі CNN.

Скарамучі заявив, що навіть якщо президент мав особисті непорозуміння із Маккейном, відмова визнавати його службу країні – "ляпас для всіх ветеранів".

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"Це не питання про сенатора Маккейна, це символіка, яка виходить з Овального кабінету та Білого дому і вона – для всіх американців", - заявив Скарамучі. "Джон Маккейн був ветераном, який з відмінністю служив країні, він герой війни – незалежно від того, чи був він захоплений в полон, чи ні, це не змінює факту, що він герой війни і ми маємо шанувати його так, як ми шануємо пам'ять інших ветеранів", - додав Скарамучі.

Нагадаємо, що НАТО розглядає можливість назвати свою нову штаб-квартиру на честь покійного сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Член Консервативної партії в парламенті Великобританії Том Тагендхет, як повідомляється, надіслав запит НАТО після смерті Маккейна в суботу. Тагендхет є головою Британського комітету з закордонних справ.

"Не може бути більш відповідної данини його кар'єрі та цінностям, які сенатор Маккейн підтримував, – але також немає кращого послання для НАТО в цей час глобальної напруги, ніж назвати нову штаб-квартиру організації на честь американського державного діяча", – написав Тагендхет у своїй пропозиції.

Маккейн був вірним прихильником НАТО і підтримував залучення інших країн Європи до його складу.

Північноатлантичний альянс нещодавно перебрався до нової штаб-квартири у Брюсселі вартістю мільярди доларів.

"Дуже мало людей втілювали цінності, на яких побудована НАТО, так, як сенатор Джона Маккейн III", – написав Тагендхет.

У Вашингтоні також обговорюють, як краще вшанувати пам'ять сенатора. Після його смерті озвучувалася пропозиція перейменувати одну з будівель Сенату на честь Маккейна, однак вона зустріла опір з боку деяких членів Республіканської партії.

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