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Президент Трамп задоволений висновками розслідування, яке проводив спецпрокурор Мюллер. Відео

  • Голос Америки
Президент Трамп задоволений висновками розслідування, яке проводив спецпрокурор Мюллер. Відео
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Генеральний прокурор Вільям Барр напередодні надіслав основні висновки розслідування конгресменам. Зокрема там говориться, що розслідування не знайшло доказів змови президента Трампа чи людей з його оточення з росіянами. При цьому, слідство отримало докази намагань Росії вплинути на результат виборів у США.

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Президент Трамп задоволений висновками розслідування, яке проводив спецпрокурор Мюллер, щодо російського втручання в американські вибори 2016 року.

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