Президент Трамп задоволений висновками розслідування, яке проводив спецпрокурор Мюллер. Відео

Генеральний прокурор Вільям Барр напередодні надіслав основні висновки розслідування конгресменам. Зокрема там говориться, що розслідування не знайшло доказів змови президента Трампа чи людей з його оточення з росіянами. При цьому, слідство отримало докази намагань Росії вплинути на результат виборів у США.