Трамп на зустрічі з Путіним обговорював українське питання

"Саміт з Росією був значним успіхом за винятком реального ворога – представників несправжніх новин. Я чекаю на наступну зустріч, коли ми розпочнемо втілювати в життя питання, які ми обговорювали, зокрема, протидію тероризму, безпеку Ізраїлю, нерозповсюдження ядерної зброї, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею тощо", – наголосив Дональд Трамп.

Ми обговорювали, зокрема, протидію тероризму, безпеку Ізраїлю, нерозповсюдження ядерної зброї, кібератаки, торгівлю, Україну, мир на Близькому Сході, Північну Корею тощо – наголосив Дональд Трамп

​Президент також додав, що існує багато відповідей на ці проблеми, "деякі з них легкі, деякі – важкі". "Втім, всі проблеми можуть бути вирішені!", – заявив президент США.​

Раніше президент США писав у Twitter, що видання, які поширюють "несправжні новини" "бажають побачити конфронтацію з Росією, можливо, навіть таку, що призведе до війни".

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що дехто з ненавистю ставиться до того, що він поладнав з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Деякі люди з ненавистю ставляться до того факту, що я добре поладнав з президентом Росії Путіним. Вони воліють піти на війну, ніж бачити це", – написав він у Twitter.

Також на тлі критики в пресі і з боку американських політиків Дональд Трамп назвав свою зустріч із російським президентом Володимиром Путіним "великим успіхом" і пообіцяв "великі результати" за її підсумками.

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