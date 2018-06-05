Президент Трамп хоче вести окремі переговори з Канадою і Мексикою щодо угоди NAFTA

Президент Дональд Трамп «серйозно розглядає» можливість досягнення окремих угод з Канадою і Мексикою, замість вношення змін до двадцятирічної угоди NAFTA з обома сусідами. Про це заявив радник Білого дому Леррі Кудлов телевізійній компанії Fox News. Він віддає перевагу двостороннім переговорам і розглядає Канаду і Мексику як дві дуже відмінні країни», сказав Кудлов.

Сполучені Штати, Канада і Мексика уже протягом місяців ведуть переговори про зміни до угоди NAFTA (Північноамериканська зона вільної торгівлі), яка діє від 1994 року. Кудлов заявив, що окремі угоди можуть бути досягнуті набагато швидше».

Проте Кудлов підкреслив, що Трамп не планує виходу США з тристоронньої угоди.

«Він серйозно обмірковує зміну в переговорах про NAFTA …і просив мене передати цю інформацію, сказав Кудлов.

Трамп піддав критиці багатосторонні торговельні угоди вже через кілька днів після того, як прийшов до влади торік, і США уже вийшли з Транстихоокеанського партнерства з одинадцятьма країнами району Тихого океану.

Дивіться також: Як подолати туберкульоз в Україні? Інтерв'ю з представником України на консультаціях в ООН

​