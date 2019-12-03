Чи вплинуть процедури імпічменту щодо Трампа на лондонський саміт НАТО?

Президент США Дональд Трамп прибув до Лондона для участі у саміті НАТО 3-4 грудня, у той час як процедури імпічменту щодо нього у Вашингтоні виходять на нову стадію.

“Це ніколи не закінчиться, бо вони хочуть робити те, що їм заманеться”, - сказав, відлітаючи з Вашингтона, Трамп журналістам про розслідування, ініційоване законодавцями від Демократичної партії.

Трамп матиме додатковий стимул демонструвати, що ситуація під контролем.

Лідери країн Північноатлантичного альянсу очевидно розуміють тиск, під яким перебуває президент Трамп вдома.

Слухання щодо імпічменту “з'їдають багато часу” президента і його найближчих радників, каже Ґарі Шмітт, дослідник в Американському інституті підприємництва.

“Можна говорити впевнено, що ми будемо бачити президента, увагу якого щось відволікає”, - вважає Шмітт.

Але процедури імпічменту щодо Трампа навряд чи впливатимуть на перебіг дискусій лідерів країн НАТО, які ”напевне передбачають, що президентові ймовірно оголосять імпічмент, але його навряд чи усунуть з посади”, - додає аналітик.

“Вони знають що принаймні упродовж наступного року їм доведеться мати справу з президентом Трампом та його адміністрацією, тож будуть будувати плани відповідним чином”, - каже він.

Президент Трамп не вперше зустрічатиметься зі світовими лідерами на тлі загрози імпічменту.

Спікер палати представників у Конгресі Ненсі Пелосі оголосила початок процедури імпічменту 24 вересня, у той самий день, коли Трамп виголошував промову на 74 сесії генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Відлуння справи Ніксона

Трамп також не перший президент, який відвідує зустріч НАТО на тлі процедур імпічменту.

У червні 1974 року Річард Ніксон був у Брюсселі на саміті НАТО, де відзначали 25 річницю організації, в той час як у Конгресі закінчувалося розслідування у межах процедури імпічменту.

Ніксон подав у відставку у серпні.

Коли Трамп разом з лідерами НАТО святкуватиме 70-ту річницю від часу створення організації, він “буде впевнений, що йому напевне вдасться уникнути долі Ніксона”, вважає Дерек Холлет з аналітичного центру Німецький фонд Маршала Сполучених Штатів.

Холлет додає, що так само як і Ніксон 1974 року, Трамп на саміті намагатиметься створити враження, що усе нормально.

“У той час як Конгрес обговорюватиме його майбутнє, Трамп матиме додатковий стимул демонструвати, що ситуація під контролем”, - каже він.

Паралелі між Трампом і Ніксоном можна проводити не лише з огляду на імпічмент.

Саміт 1974 року також відбувався у час, коли європейці були стурбовані тим, що Сполучені Штати відвертаються від Європи, каже Ганс Кунднані, старший співробітник британського аналітичного центру Чатам Гаус.

Кунднані додає, що європейці загалом мають надію, що Трамп не залишиться на посаді, але вони достатньо розбираються у процесі, щоб знати ти, що республіканці у Сенаті навряд чи голосуватимуть проти президента.

“Набагато більше сподівань на те, що його не переоберуть на другий термін, а не на те, що його усунуть з посади перед виборами”, - каже Кунднані і додає, що на його думку “це не дуже впливатиме на те, як працюють саміти НАТО”.

Двосторонні зустрічі

Під час саміту очікують, що Трамп проведе двосторонні зустрічі, зокрема з французьким президентом Еммануелем Макроном, який висловився про “стратегічну автономію” членів НАТО, наголошуючи, що на тлі сумнівів щодо відданості США альянсу, європейцям не можна надто покладатися на американські гарантії безпеки.

Макрон гостро розкритикував Трампа після того, як американський лідер несподівано і без консультацій з союзниками НАТО вивів у жовтні військові підрозділи США з північно-східної Сирії.

Французький президент назва ту обставину одним зі свідчень ”смерті мозку НАТО”.

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