Суд: Трамп не може блокувати своїх читачів у Twitter через їх погляди

Суддя федерального суду виніс рішення, що президент Трамп не може заблокувати користувачів від перегляду його повідомлень на Twitter через політичні переконання цих читачів, повідомляє TheHill.

Суддя Наомі Райс Бушвальд заявила, що Twitter-аккаунт президента Трампа є громадським форумом і блокування людей, які відповідають на його твіти, висловлюючи різні погляди, є дискримінацією через переконання, що порушує першу поправку до Конституції США, яка захищає свободу слова.

Судовий позов подала Knight Foundation від імені семи осіб, яких було заблоковано аккаунтом @realDonaldTrump через точки зору, які вони висловлювали в своїх відповідях у Twitter.

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