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Трамп вимагає, щоб New York Times "видала" анонімного критика у Білому домі

Президент США Дональд Трамп у Білому дому вислуховує запитання журналістів про анонімну статтю в New York Times. 5 вересня 2018р.

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Президент Трамп закликав New York Times розкрити особу анонімного автора, який стверджує у газетній статті про існування осіб в адміністрації, які буцім-то протидіють президентові.

Після публікації у середу розділі особистих поглядів Дональд Трамп написав у Twitter одне слово: “ЗРАДА?”.

Потім президент в окремому дописі запитав: “Чи справді так званий “чільний посадовець адміністрації” існує, чи це ще одне фальшиве джерело провальної New York Times? Якщо така БОЯГУЗЛИВА анонімна особа справді існує, тоді Таймс повинна негайно видати його/її урядові з міркувань Національної Безпеки”.

Президент і Білий дім обурено відреагували на статтю, автора якої газета змалювала як чільного посадовця в адміністрації Трампа, із твердженнями, що працівники президента часто протидіють імпульсивним поривам президента.

Відповідаючи на запитання про статтю, Трамп назвав її “боягузливою” і взявся критикувати часопис.

“Їм не подобається Дональд Трамп, а мені не подобаються вони, бо вони дуже безчесні люди”, - сказав президент журналістам.

“Невдаха”

Він висловив припущення, що автором статті міг бути хтось “хто, можливо, зазнає невдач і, можливо, опинився тут з хибних причин”.

На завершення дня Трамп проголосив: “Я осушую болото і болото чинить спротив. Не турбуйтеся, ми переможемо!”

Автор статті, що привабила величезну увагу, назвав Трампа “аморальним”, а також налаштованим “назагал проти торгівлі і проти демократії”.

“Зустрічі з ним відходять від теми і від глузду. Він постійно марнословить, а його імпульсивність призводить до непродуманих, непоінформованих і, часом, безрозсудних рішень, які потім треба переглядати”, - йдеться у статті.

Автор пише, що хоче дещо заспокоїти американців “у цю хаотичну епоху” повідомленням, що “у тій кімнаті є дорослі”.

У статті йдеться також про розмови щодо можливості використання 25-ї поправки в Конституції США, яка окреслює можливість усунення чинного президента.

Але анонімний дописувач також наполягає, що “ніхто не хоче прискорювати конституційну кризу. Тому ми будемо робити що зможемо, аби спрямовувати цю адміністрацію у правильному напрямку до часу, коли це так чи інакше закінчиться”.

Одразу після зауважень президента речниця Білого дому Сара Сандерс оприлюднила заяву, в якій назвала статтю “жалюгідною, безросудною і егоїстичною”, а також “новим падінням” часописа.

Сандерс сказала, що New York Times повинна просити пробачення і назвала публікацію статті “ще одним прикладом скоординованих намагань дискредитувати президента у ліберальних засобах масової інформації”.

А щодо анонімного автора прессекретар заявила, що та особа “дбає, насамперед, не за країну, а за себе, за своє его понад волею американського народу. Цей богуз повинен вчинити належно і піти з посади”.

Підтримка курсу

Публікація засуджує не усе, що зроблено за президентства Трампа, давши підстави для припущень у Вашингтоні, що автор назагал підтримує курс республіканської адміністрації.

“Існують позитиви, які заглушені майже повністю негативним висвітленням діяльності адміністрації: ефективна дерегуляція, історична податкова реформа, зміцнення війська тощо”, - написав автор.

Твердження у статті збігаються із змістом нової книги журналіста Боба Вудварда “Страх” (Fear), у якій ідеться, що працівники Трампа часом навіть крадуть документи з його столу.

Трамп у середу неодноразово назвав книгу “вигадкою”.

Дивіться також: Адміністрація Трампа прокоментувала чергову книгу про внутрішні інтриги Білого Дому

Адміністрація Трампа прокоментувала чергову книгу про внутрішні інтриги Білого Дому. Відео
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Адміністрація Трампа прокоментувала чергову книгу про внутрішні інтриги Білого Дому. Відео

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