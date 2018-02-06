Трамп образив політиків у Лондоні закидами щодо британської медичної системи

Президент США Дональд Трамп вчергове викликав хвилю критичних заяв з боку провідних політиків Великої Британії.

Цього разу причиною став через його коментар у Twitter про британську Національну систему охорони здоров’я, відому під абревіатурою NHS.

У понеділок 5 лютого американський президент критикував своїх політичних опонентів з Демократичної партії за їхні пропозиції розбудовувати у США універсальну систему охорони здоров’я і послався на тисячні демонстрації у Великій Британії бо, мовляв, “їхня система банкрутує і не працює”.

Допис у Twitter він завершив твердженням: “демократи хочуть значно збільшити податки на поганий і не персональний медичний догляд. Ні, дякуємо!”

​Дональд Трамп очевидно посилався на репортажі про демонстрації у Лондоні, що відбулися напередодні.

Але з Лондона американському президенту зауважили, що учасники тих демонстрацій виступали на захист засадничих принципів своєї системи медичного обслуговування, а не проти неї.

Демонстранти вимагали збільшення фінансування NHS та системи соціального захисту загалом.

Британський міністр охорони здоров’я Джеремі Гант не зміг дозволити собі змовчати і в той же день закинув президентові США також у Твіттері, що “ніхто не хоче жити в системі, де 28 мільйонів людей не мають засобів для отримання медичних послуг”.

“...NHS має свої труднощі, але я пишаюся, що походжу з країни, яка винайшла загальнодоступну систему, де кожен отримує медичні послуги незалежно від кількості грошей на банківському рахунку”, - завершив свій допис міністр.

Представники прем’єр-міністра Терези Мей також поширили її твердження про те, що вона “пишається британською системою”.

Факт полягає у тому, що свою систему охорони здоров’я більшість британців дуже цінують, навіть за умови готовності критикувати її недоліки.

Олімпійська гордість

Про британський феномен гордості за NHS добре знає виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, яка народилася у США, і як лікар та урядовець професійно порівнює різні системи медичного обслуговування.

Супрун в інтерв’ю у Лондоні минулого літа наголосила, що вважає британську NHS одним зі зразків для української медичної реформи.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України пригадала у розмові, що навіть у церемонію відкриття Лондонської олімпіади 2012 року британці примудрилися включити сцену з лікарнею і пацієнтами.

У британській пресі тоді писали, що чимало американців були щиро здивовані, чому британці з такою готовністю прославляють державну систему охорони здоров’я, яку чимало американських консервативних політиків вважають гіршою напастю, ніж деякі убивчі хвороби?

Британський режисер олімпійської церемонії сказав тоді журналістам, що вважав за потрібне продемонструвати “важливість NHS для кожного у цій країні”.

“Один із засадничих принципів нашого суспільства полягає у тому, що незалежно від того, хто ви, у системі охорони здоров’я з вами поводитимуться однаково”, - стверджував режисер Денні Бойл.

У Великій Британії паралельно функціонує також розгалужена приватна система медичних послуг зі своїми фахівцями та клініками.

Так само як у США приватна медицина діє на основі системи медичного страхування, фінансованого переважно компаніями працедавцями, або з кишень дуже небагатьох осіб, які можуть це зробити з власної кишені.

Лише трохи більше 10% британців мають приватну медичну страхівку, але при цьому вони мають право і користуються ним - звертатися до державної системи NHS.

Проблеми і переваги NHS

Президент Дональд Трам правильно підмітив, що NHS має проблеми з фінансуванням, і головні дискусії у Британії точаться довкола того, звідки взяти додаткові кошти, а також, як ефективніше використовувати існуючі.

В основу фінансування британської системи лежить те, що чимало американських консерваторів вважають злом - спеціальний податок на дохододи громадян та на підприємства.

Пацієнтам NHS справді доводиться чекати у чергах (на нетермінові процедури чи операції), і час від часу окремі лікарні не справляються з напливом хворих, особливо у періоди сезонних спалахів інфекційних захворювань.

2015 - 2016 року бюджет британської NHS складав 116,4 мільярда фунтів (понад $160 мільярдів), і ця сума повинна зростати.

Одна з причин - британці живуть довше і, наприклад, 85-річний пацієнт коштує системі охорони здоров’я у сім разів більше, ніж 30-річний.

Але у розрахунку на окремого пацієнта вартість послуг британської системи охорони здоров’я ($2 500) менша, від американської ($6 000).

Дослідники з аналітичного центру The Commonwealth Fund стверджують: попри витрачання на медицину в Америці більше, ніж у багатьох заможних державах “населення США має гірше здоров’я ніж інші країни. Тривалість життя (у США) після покращення упродовж кількох десятиліть для деяких категорій населення погіршилося, ускладнене кризою з опіоідними наркотиками”.

Зараз британці, у середньому, досягають більшої, ніж американці, тривалості життя і рівня смертності новонароджених у Британії нижчий.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у рейтингу ефективності національних систем охорони здоров’я віддає Сполученому Королівству 18-те місце, а Сполученим Штатам - 37-ме.

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