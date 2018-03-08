В разі ядерного роззброєння КНДР, Трамп повинен отримати Нобелівську премії миру - конгресмен США

Конгресмен-республіканець від штату Індіана Лук Мессер заявив у четвер, що президенту Трампу «світить» Нобелівська премія миру, якщо він успішно спонукає Північну згорнути свою ядерну програму.

Трамп цього тижня вказав на прогрес у переговорах між лідерами Північної і Південної Корейських держав і з оптимізмом натякнув на те, що країни можливо знаходяться на порозі дипломатичного прориву.



«Якщо переговори приведуть до конкретних дій, то президент Трамп повинен бути на дорозі до отримання власної Нобелівської премії миру», - наголосив Мессер.

«Північна Корея вперше надсилає сигнали готовності обговорити питання ядерного роззброєння країни. Якщо це станеться, це буде прямим результатом сильного керівництва президента Трампа та рішучих дій стосовно жорстокого північнокорейського тирана», - вважає конгресмен.



«Суттєві переговори знаменуватимуть досягнення більшого прогресу, ніж ми бачили під час усієї адміністрації Обами», - додав Мессер.

«Президент Барак Обама отримав Нобелівську премію миру у 2009 році за те, що був харизматичним кандидатом в президенти. В разі роззброєння Північної Кореї, то Нобелівську премію миру присудять президенту Трампу за заслуги», - наголосив конгресмен Лук Мессер у Twitter.

Цього тижня КНДР дала зрозуміти, що вона готова сісти за стіл переговорів з США і припинити випробування ядерних ракет, якщо Вашингтон погодиться на такий діалог.

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