Трамп: до наступного тижня стане відомо, чи відбудеться зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином

Президент Трамп заявив, що до наступного тижня знатимемо, чи 12 червня в Сінгапурі відбудеться його зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, як було заплановано.

«Якщо це станеться, це буде дуже корисна справа для Північної Кореї», сказав він.

Північна Корея дала зрозуміти що вона може відкликати саміт з приводу непорозумінь щодо умов, які висувають Сполучені Штати в справі односторонньої денуклеаризації Корейського півострова.

У вівторок, під час зустрічі з візитуючим президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Білому домі, він сказав, що саміт, можливо, не відбудеться наступного місяця.

«Якщо це не станеться тепер, можливо, він станеться пізніше», сказав Трамп.

Президент додав: «Є певні умови, які ми хочемо. Я думаю, що ми отримаємо згоду на ці умови».

На запитання про ці умови, Трамп відповів: «Краще, якщо я не казатиму». Але він підкреслив, що «мусть відбутися» денуклеаризація Північної Кореї.

Державний секретар Майк Помпео, який двічі зустрівся з Кім Чен Ином у підготовці до саміту в Сінгапурі, заявив сьогодні: «Наше становще не змінитиься доти, доки ми не побачимо кроків у напрямку повної, можливої до перевірки, денуклеаризації Корейського півострова.

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