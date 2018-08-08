Путін тиснув на Трампа щодо переговорів про контроль над ядерним озброєнням – Politico

Видання Politico заявляє, що Путін у Гельсінкі представив Трампу кілька запитів під час їхньої зустрічі віч-на-віч, в тому числі й про нові переговори про контроль над ядерною зброєю, а також заборону зброї у космосі. Про це йдеться у російському документі зі змістом якого ознайомились у Politico.
Радник уряду США, який надав англомовний переклад документу, заявив, що Путін передав Трампу документ під час двогодинної розмови. Також, радники Трампа заявили, що під час зустрічі у Гельсінкі вони не були зацікавлені в подібному документі. Видання Politico не опублікувало текст документу ні російською, ні англійською.
Російськомовна версія документу мала назву "Діалог з проблемами контролю над озброєннями". Видання Politico отримало документ від російських офіційних осіб. Ті, в свою чергу, описали документ, як той, що Путін передав Трампу під час зустрічі у Гельсінкі.
Білий дім відмовився коментувати питання документу та заявив, що Трамп не отримував жодних паперів від Путіна під час їхньої зустрічі.
Білий дім відмовився коментувати питання документу та заявив, що Трамп не отримував жодних паперів від Путіна під час їхньої зустрічі.
В документі йдеться про готовність продовжити серію переговорів по ядерному озброєнню. Обговорення подібних питань – стандартні теми для російсько-американського діалогу. Втім, останнім часом питання Сирії та України, а також російського втручання в американські президентські вибори 2016 року були пріоритетнішими.
Нагадаємо, що минулого тижня президент США знову розхвалив свою нещодавню зустріч з російським лідером Володимиром Путіним та розкритикував розслідування спеціального прокурора Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Відповідні заяви прозвучали під час виступу Трампа на політичному заході у Пенсильванії. За кілька годин перед цим, голови органів безпеки різко засудили російські спроби вплинути на американські вибори.
У промові Трамп не згадав звинувачення щодо Росії у втручанні в вибори та спробах підірвати американську демократію.
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