Путін тиснув на Трампа щодо переговорів про контроль над ядерним озброєнням – Politico

Видання Politico заявляє, що Путін у Гельсінкі представив Трампу кілька запитів під час їхньої зустрічі віч-на-віч, в тому числі й про нові переговори про контроль над ядерною зброєю, а також заборону зброї у космосі. Про це йдеться у російському документі зі змістом якого ознайомились у Politico.

Радник уряду США, який надав англомовний переклад документу, заявив, що Путін передав Трампу документ під час двогодинної розмови. Також, радники Трампа заявили, що під час зустрічі у Гельсінкі вони не були зацікавлені в подібному документі. Видання Politico не опублікувало текст документу ні російською, ні англійською.

Російськомовна версія документу мала назву "Діалог з проблемами контролю над озброєннями". Видання Politico отримало документ від російських офіційних осіб. Ті, в свою чергу, описали документ, як той, що Путін передав Трампу під час зустрічі у Гельсінкі.

Білий дім відмовився коментувати питання документу та заявив, що Трамп не отримував жодних паперів від Путіна під час їхньої зустрічі.​

Білий дім відмовився коментувати питання документу та заявив, що Трамп не отримував жодних паперів від Путіна під час їхньої зустрічі.

В документі йдеться про готовність продовжити серію переговорів по ядерному озброєнню. Обговорення подібних питань – стандартні теми для російсько-американського діалогу. Втім, останнім часом питання Сирії та України, а також російського втручання в американські президентські вибори 2016 року були пріоритетнішими.

Нагадаємо, що минулого тижня президент США знову розхвалив свою нещодавню зустріч з російським лідером Володимиром Путіним та розкритикував розслідування спеціального прокурора Мюллера щодо втручання Росії у політичні процеси у США. Відповідні заяви прозвучали під час виступу Трампа на політичному заході у Пенсильванії. За кілька годин перед цим, голови органів безпеки різко засудили російські спроби вплинути на американські вибори.

У промові Трамп не згадав звинувачення щодо Росії у втручанні в вибори та спробах підірвати американську демократію.

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