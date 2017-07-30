Трамп вимагає прийняття закону про реформу охорони здоров’я

"Не здавайтесь, сенатори-республіканці, увесь світ дивиться: скасуйте та замініть", - з такими словами звернувся до однопартійсців в Сенаті президент Трамп в своєму Твіттері.

Президент Трамп та його однопартійці зазнали серйозної політичної поразки, коли проект закону про охорону здоров’я в п’ятницю провалився в Сенаті. З розривом у лише два голоси законодавці відмовились прийняти документ, який частково відміняє існуючий закон, прийнятий за адміністрації Обами. Одним з вирішальних голосів став голос сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Президент Трамп не приховував свого розчарування провалом законопроекту в Сенаті: "Сенатори повинні були прийняти проект закону про охорону здоров’я. Але не можна мати всього. Ви знаєте, я говорив ще с самого початку. Хай закон Обами зазнає краху і тоді прийміть новий. Ось так і виходить. Хай закон Обами провалиться."​

Республіканці в Сенаті зазнали поразки через голоси лише трьох однопартійців, одним з них був сенатор Джон Маккейн.

Ось він дискутує з віце-президентом Майком Пенсом. Хвилинами пізніше драматичний момент – Маккейн віддає вирішальний голос, що викликає хвилю емоцій серед сенаторів.

Законопроект провалився попри наполегливу роботу лідера сенатської більшості Мітча Макконнела, який протягом кількох тижнів публічно виступав за відміну закону Обами.

Наші виборці досить настраждалися від закону Обами. Ми думали, що вони заслуговують на краще

Повернувшись на роботу після щойно перенесеної операції з видалення ракової пухлини мозку, перед голосуванням Маккейн закликав Сенат співпрацювати у питанні реформи: "Що ми втрачаємо, якщо спробуємо працювати разом у пошуку рішень. Окремо ми нічого не можемо зробити."

І проголосував проти. Щоправда, багатьох позиція Маккейна не здивувала. Протистояння між президентом Трампом та Маккейном почалось ще два роки тому, коли тоді ще кандидат Трамп поставив під сумнів геройство Маккейна, який понад п’ять років провів у полоні під час В’єтнамської війни. ​

"Він воєнний герой, тому що його взяли в полон. Мені ж подобаються люди, яких не вдалось захопити. Мушу визнати", - казав тоді Трамп.

Подальша доля законопроекту? Сенатори-демократи закликають до двопартійного підходу.

Сподіваюсь, що президент Трамп, коли побачить що своїми методами він зміг багато чого досягти, він спробує це зробити в інший спосіб, двопартійними зусиллями.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер каже: "Сподіваюсь, що президент Трамп, коли побачить що своїми методами він зміг багато чого досягти, він спробує це зробити в інший спосіб, двопартійними зусиллями. Працювати посередині, а не лише з крайньоправими."

Тим часом, офіс Маккейна повідомив, що вісімдесятирічний сенатор повертається в Аризону, де почне курс агресивної хіміотерапії.

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