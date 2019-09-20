Трамп сказав, що не знає, чи скарга інформатора стосується його розмови з Зеленським

Відповідаючи на питання проте, чи може він підтвердити, що розмова про яку йдеться в скарзі інформатора, поданій на адресу генерального інспектора розвідки США Майкла Аткінсона 12 вересня, президент США Дональд Трамп заперечив, що знає про це, пише CNN.

"Я справді не знаю", - відповів Трамп.

Раніше газета The Washington Post повідомила про записку, у якій співробітник розвідки заявив, що має інформацію про якусь “обіцянку” президента Трампа лідеру іноземної держави. Видання посилається на двох колишніх американських військових посадовців.

У Білому домі в четвер відмовилися коментувати дану тему, але Дональд Трамп згадав про ті звинувачення у своїх дописах в Twitter, назвавши їх фальшивими новинами.

“Хіба може хтось бути таким дурним, щоб повірити, ніби я сказав би щось невідповідне іноземному лідеру у розмові, яку могли слухати багато сторонніх. Я в будь-якому випадку дію належним чином і лише на користь США!” - написав президент.

Американські ЗМІ зауважують, що президенти Трамп і Зеленський мали телефонну розмову 25 липня.

Законодавці - демократи у Конгресі США розслідують припущення, що президент Трамп та його юрист Руді Джуліані намагалися тиснути на владу в Україні, щоб там розслідували колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена та його сина Гантера Байдена, який був членом ради директорів української приватної газової компанії Бурісма.

Джо Байден зараз бере участь у президентській кампанії, змагаючись за право бути офіційним кандидатом від Демократичної партії.

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