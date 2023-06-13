Трампу зачитають звинувачення в суді

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до свого гольф-клубу поблизу Маямі в понеділок перед пред’явленням йому звинувачень у неправомірному поводженні з секретними документами національної безпеки після того, як він залишив Білий дім у 2021 році.

Початок судового засідання призначено на 15 год. (EDT) у вівторок відбудеться під суворою охороною в залі федерального суду в центрі Маямі.

Федеральна влада посилила охорону навколо будівлі суду, і офіційні особи Маямі кажуть, що вони готові запобігти насильству з боку прихильників Трампа та протестувальників.

"У нашому місті ми, очевидно, віримо в Конституцію і вважаємо, що люди повинні мати право висловлюватись, — сказав напередодні мер Маямі Френсіс Суарес на прес-конференції. - Але ми також віримо в правопорядок. І ми це знаємо, і ми сподіваємося, що завтрашній день буде мирним".

Судове засідання відбудеться через п’ять днів після того, як федеральне велике журі присяжних у Маямі звинуватило його за 37 кримінальними пунктами, у тому числі за 31 пунктом звинувачення в «навмисному зберіганні» секретних документів національної оборони, що порушує Закон про шпигунство.

Помічника Трампа Волта Науту також звинуватили у перешкоджанні спробам уряду забрати документи.

Трамп став першим колишнім президентом, проти якого висунуто федеральне звинувачення.

Окремо колишнього президента в штаті Нью-Йорк у зв’язку з виплатою грошей зірці фільмів для дорослих під час його президентської кампанії 2016 року.

На слуханнях у вівторок суддя повідомить Трампу про його права та зачитає звинувачення проти нього. Очікується, що він не визнає себе винним. Зазвичай обвинувачення відбуваються протягом доби після затримання.

Але враховуючи безпрецедентний характер справи Трампа, його першу явку в суді затримали на п'ять днів.

Справу було передано судді Ейлін Кеннон, призначеній Трампом, яку раніше критикували за те, що вона буцімто надавала перевагу колишньому президенту у своїх рішеннях у справі минулого року.

Кеннон ненадовго заборонила федеральним слідчим вивчати документи, вилучені на курорті Трампа Мар-а-Лаго минулого серпня, і призначила спеціального майстра для їх перевірки.

Але пізніше апеляційний суд скасував її рішення, заявивши, що вона не мала повноважень виносити його.

Звинувачення проти Трампа пов'язані з розслідуванням, яке розпочалося після того, як Трамп нібито відкинув неодноразові спроби Національного архіву заволодіти документами, які він взяв із Білого дому та зберігав у Мар-а-Лаго.

Федеральне обвинувачення звинувачує Трампа за 31 пунктом у «навмисному зберіганні» секретної інформації національної оборони, кожен для окремого документа, який він взяв із Білого дому.

Двадцять один з цих документів був серед більш ніж 100, які ФБР вилучило під час обшуку в Мар-а-Лаго минулого серпня.

У обвинувальному висновку йдеться, що документи містили інформацію про ядерні програми США, потенційну вразливість США та союзників до нападу та плани можливої відповіді.

Розголошення цих документів, зазначається в обвинуваченні, може поставити під загрозу національну безпеку США.

Шість інших звинувачень проти Трампа включають пункти із перешкоджання правосуддю, змову з метою перешкоджання правосуддю та неправдиві заяви, пов’язані зі спробами Трампа перешкодити розслідуванню та приховати зберігання секретних документів.

Трамп заявив, що мав наказ розсекретити всі документи, вивезені з Овального кабінету до його резиденції в Білому домі. Але в обвинувальному висновку йдеться, що Трамп добре знав про закони, що регулюють секретну інформацію про національну безпеку, і навмисно їх порушував.

В одному випадку в липні 2021 року Трамп нібито показав документ про "план нападу" групі з чотирьох неавторизованих осіб — письменнику, видавцю та двом співробітникам — у своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, сказавши їм, що це "дуже небезпечно, конфіденційно" і "таємно", і що він більше не може розсекретити це.

В іншому випадку, у вересні 2021 року, Трамп показав секретну карту представнику свого комітету політичних дій, сказавши йому, що він "не повинен показувати її (йому) і що (він) не повинен підходити надто близько", йдеться в документах обвинувачення.

Після пред'явлення звинувачення Трамп буде звільнений під підписку про невиїзд. Дата початку суду над ним залишається невідомою. Деякі експерти припускають, що це може зайняти кілька місяців і навіть може бути відкладено до виборів 2024 року.

Однак, незважаючи на зростаючі проблеми з законом, Трамп може вільно висувати свою кандидатуру на пост президента і пообіцяв продовжувати передвиборчу кампанію, навіть якщо його визнають винним.

"Я ніколи не піду", - сказав Трамп в інтерв'ю Politico в суботу. Повідомляється, що Трамп планує вилетіти в Нью-Джерсі після обвинувачення, де він проведе перший збір коштів для своєї кампанії у своєму гольф-клубі.