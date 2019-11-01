Поради президента Трампа у зв’язку з виборами в Британії обурили британську опозицію

Лейбористська партія, яка є найбільшою опозиційною силою у британському парламенті, звинуватила президента США Дональда Трампа у спробах втручання у кампанію перед виборами 12 грудня.

Лідер лейбористів Джеремі Корбин заявив, що американський президент намагається допомогти Консервативній партії, яку очолює прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Дональд Трамп потрапив у британські політичні новини унаслідок телефонного інтерв’ю у четвер для лондонської радіостанції LBC radio.

Трамп намагається втручатися у вибори в Сполученому Королівстві, щоб допомогти обранню свого друга, Бориса Джонсона.

Інтерв’ю вів британський політик Найджел Фараж, який очолює Партію Брекзиту і віддавна є найгучнішим агітатором за вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Трамп розпочав майже півгодинну радіо розмову, підтвердивши, що він “розчарований” тим, що Брекзит досі не відбувся.

Лейбористська партія обіцяє поважати результати британського референдуму 2016 року про вихід з ЄС, але зараз лейбористи виступають за проведення ще одного референдуму, щоб британці мали остаточну можливість затвердити умови припинення членства країни у Євросоюзі, або відмовитися від Брекзиту взагалі і залишити країну в складі організації.

Джеремі Корбин веде виборчу кампанію під гаслами боротьби проти того, що він називає корумпованою верхівкою, яка експлуатує працівників, бреше суспільству і забруднює довкілля.

Він також проголошує, що у справедливому суспільстві не повинно бути ні мільярдерів, ні бідних.

“Корбин був би такий поганий для вашої країни. Він був би такий поганий, він би повів вас погано. Він би завів вас у такі погані місця” - повторював Трамп у радіоефірі.

Лідер лейбористів відреагував на слова президента дописом у Twitter: “Трамп намагається втручатися у вибори в Сполученому Королівстві, щоб допомогти обранню свого друга, Бориса Джонсона”.

Британський парламент схвалив проведення дострокових виборів, щоб допомогти вивести країну з глухого кута у питанні Брекзиту.

Лондон і Брюссель були вимушені погодитися на чергове відкладення дати Брекзиту на нову крайню дату в кінці наступного року.

Борис Джонсон сподівається, що його Консервативна партія збільшить кількість місць у парламенті і зможе затверджувати рішення, які необхідні для виходу країни з ЄС.

Нещодавно створена Партія Брекзиту, яка виступає за негайний і повний розрив відносин з Євросоюзом, ще не має жодного місця у британському парламенті і буде суперницею консерваторів на цих виборах.

Дональд Трамп закликав Найджела Фаража піти на співпрацю з Борисом Джонсоном словами: “Він фантастичний чоловік, і я вважаю, що він якраз той, хто потрібен в цей час. І я знаю, що ви з ним зрештою зможете зробити щось видатне. Якщо ви об’єднаєтеся, то це ж - нестримна сила”.

Попередньому американському президенту Бараку Обамі також закидали втручання в британські політичні справи, коли він перед референдумом 2016 року сказав, що Британії краще було б залишитися в ЄС, і що у разі виходу Лондон опинився б в кінці черги на укладення своєї угоди про торгівлю зі США.

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