Трамп намагається відновити свій Twitter через суд

Колишній президент США Дональд Трамп у п'ятницю подав позов до федерального суду у Флориді з вимогою зобов'язати компанію Twitter Inc. відновити раніше заблоковану обліковий запис Трампа у відповідній соціальній мережі. Компанія видалила аккаунт президента у січні, заявивши, що повідомлення оприлюднені Трампом були «підбурливими» та «закликали до насильства».

Трамп попросив суддю винести тимчасову заборону на дії щодо його аккаунта у Twitter. Екс-президент заявив, що компанія-власник соціальної мережі заблокувала його обліковий запис, перебуваючи під політичним «тиском» з боку декількох конгресменів.

Видання The Washington Post називає соціальну мережу Twitter "ключовим інструментом комунікації за президентства Трампа".

"Хоча Трамп зберігає можливість вільно спілкуватись із ЗМІ, або робити публічні заяви, його здатність привертати увагу та висвітлення у ЗМІ значно зменшилась із блокуванням", - пише видання.

Облікові записи Дональда Трампа були заблоковані не лише у Twtter, але ще і в Facebook, YouTube та інших соціальних мережах. Це сталося після того, як прихильники колишнього президента увірвалися в будівлю Конгресу 6 січня, намагаючись зірвати затвердження законодавцями результатів президентських виборів.

Атака на Капітолій відбулась відразу після того, як Трамп звернувся до своїх прихильників на мітингу у Вашингтоні, заявивши, що його поразка на виборах в листопаді 2020 року стала наслідком масових фальсифікацій. Судові позови щодо виборів, подані кампанією Трампа в суди різних рівнів, були відхилені.

У заяві адвокатів Трампа йдеться, що Twitter отримав «безпрецедентну, глибоко небезпечну для демократичних дебатів» владe і «контроль над політичним дискурсом» в США.

У Дональда Трампа у Twitter було понад 88 мільйонів передплатників, і президент використовував соціальну мережу в якості «мегафону», щоб висловлювати свої думки.

Юридична команда Трампа також нагадала про те, що Twitter дозволяє талібам регулярно публікувати пости про їх військові перемоги в Афганістані, проте при цьому соцмережа піддала цензурі президента США, назвавши його твіти «дезінформацією» і звинувативши Трампа в «прославлянні насильства».

У липні Трамп подав судові позови проти компаній Twitter, Facebook Inc. і Google Alphabet Inc., а також керівників усіх трьох технологічних гігантів, звинувативши їх в незаконній цензурі щодо консервативної точки зору в Сполучених Штатах.

У статті використано матеріали Reuters, The Washington Post.

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