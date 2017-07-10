Батько захищає доньку; Трамп вступився за Іванку

Президент Трамп вступився за свою доньку Іванку, яка ненадовго зайняла місце президента, коли той мусив вийти, щоб провести зустрічі з главами держав в двосторонньому форматі.

​Ряд політиків та спостерігачів розкритикували участь Іванки у зустрічі замість батька, яка зайняла місце між президентом Китаю Сі Цзіньпіном та прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

Так, наприклад, конгресмен з Каліфорнії Тед Ліу зазначив у Twitter: «За прикладом Іванки Трамп, я спитаю у спікера Раяна, чи може мій син замість мене взяти участь в слуханнях Комітету з закордонних справ Палати представників»

П​резидент Трамп вступився за доньку: «Коли я полишив конференц-залу для коротких зустрічей з Японією та іншими країнами, я просив Іванку зайняти місце. Це - стандартно. Анґела М. Погоджується!», - зазначив президент Трамп у Twitter, очевидно, апелюючи до Анґели Меркель.

Він також припустив, що до Гілларі Клінтон поставились би інакше, якщо вона таке зробила: «Якщо Челсі Клінтон би попросили побути на засіданні замість її матері, в той час як мати віддавала нашу країну, фейкові новини би закликали: Челсі на Президента!»

«Іванка Трамп була в складі американської делегації, так роблять і інші делегації, - сказала Меркель ЗМІ, зазначивши - загальновідомо, що вона працює в Білому домі і бере участь в деяких ініціативах», - повідомляє Associated Press.

Лідери країн G20 справді перебувають у супроводі своїх співробітників на таких зустрічах і, коли керівники держав виходять, їх місце, зазвичай, займає хтось з команди. Іванка Трамп є неоплачуваним радником свого батька.

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