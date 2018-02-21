Президент Трамп висловився за заборону продажу напівавтоматичної зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав меморандум, у якому рекомендується оголосити поза законом напівавтоматичну зброю, схожу на ту, яку було використано в ході недавнього інциденту зі стріляниною в школі в Паркленді, штат Флорида.

Про це президент повідомив під час влаштованої у вівторок церемонії вручення 12 громадянам США Медалі доблесті – вищої нагороди за прояв мужності при забезпеченні громадської безпеки.

Серед нагороджених – п’ятеро правоохоронців із Сан-Бернардіно, Каліфорнія, які в 2015 році перегородили шлях злочинцеві, який влаштував в робочому приміщенні стрілянину, що призвела до загибелі 14 осіб.

Церемонія вручення нагороди відбулася незабаром після того, як президент Трамп зустрівся з постраждалими в ході інциденту в Паркленді.

В останній раз до цього Медаль доблесті було вручено співробітникам правоохоронних органів, що знешкодили злочинця, який у липні минулого року обстріляв учасників матчу з бейсболу, що проходив в Александрії, Вірджинія. В ході того інциденту був важко поранений координатор республіканської більшості в Палаті представників Стів Скалізе.

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