Трамп звільнив Тіллерсона з посади держсекретаря перед переговорами з Північною Кореєю

Президент Трамп відправив Рекса Тіллерсона у відставку з посади держсекретаря США і замінив його на Майка Помпео, який є очільником ЦРУ.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, стане новим держсекретарем. Він фантастично справиться! Дякую Рексу Тіллерсону за його роботу! Джина Гаспел стане директором ЦРУ, і першою жінкою, обраною на цю посаду. Вітаю всіх!», - написав президент Трамп у Twitter.

Заміна держсекретаря є суттєвою зміною в команді, що відповідає за національну безпеку США. Перестановку кадрів проведено як раз під час чутливих переговорів з Північною Кореєю, зауважує Washington Post.

«Я гордий висунути директора ЦРУ Майка Помпео на посаду нового держсекретаря, - заявив Трамп в коментарі виданню.

«Майк був найкращим випускником свого року в Вест-Пойнті, зразково служив в сухопутних військах США і отримав диплом з відзнакою в Гарварді. Він служив в Палаті представників і працював з обома партіями», - наголосив Трамп.

Президент давно мав суперечки з Тіллерсоном, який, на переконання президента, є представником істеблішменту. Трамп вважав, що важливо зараз зробити цю заміну, під час підготовки до переговорів з лідером Північної Кореї Кім Чем Ином, а також перед переговорами з торгівлі, зазначив виданню посадовець Білого дому.

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