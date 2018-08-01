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США

Трамп зажадав закриття розслідування втручання Росії у США

  • Голос Америки
Джефф Сешнс (Л) на зібранні Кабінета міністрів за участі Дональда Трампа у Білому Домі, 20 квітня, 2018

Президент Трамп заявив, що Мюллер створює ілюзію об'єктивності навколо його розслідування та закликав Джеффа Сешнса зупинити "полювання на відьом".

Президент США заявив, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який очолюує розслідування втручання Росії у політичні процеси у США, упереджений проти нього та політично ангажований і закликав міністра юстиції США Джеффа Сешнса закрити розслідування. Про це Дональд Трамп заявив у Twitter.

"Мюллер зацікавлений у тому, щоб створити ілюзію об'єктивності навколо його розслідування", – цитує Трамп адвоката Алана Дершовіца.

Трамп також процитував слова Дершовіца про упередженість щодо Трампа агента ФБР Пітера Строка (Peter Strzok - прим. ГА), який працював на провідній посаді у команді Роберта Мюллера. Дершовіц заявляє, що Мюллер прикриває подібних Строку людей.

Пітер Строк у серії смс-ок до своєї коханки, агента ФБР Лізи Пейдж, як виявилося, раніше заявляв про те, що Трампа не буде допущено до президентства, Трампа "буде зупинено", і що наявна "страховка" на випадок обрання Трампа.

Окремі повідомлення Строка до Пейдж прихильники Трампа також тлумачать, як його зізнання у тому, що немає свідчень змови штабу Трампа та Росії.

Оприлюднення відповідного листування Строка підкріпило побоювання прихильників Трампа, що слідство, яке стосується президента США є упередженим.

Це страшна ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнс має припинити це "полювання на відьом" прямо зараз

"Це страшна ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнс має припинити це "полювання на відьом" прямо зараз, перш ніж воно скомпрометує нашу країну. Боб Мюллер необ'єктивний, а його 17 Гнівних Демократів, які роблять свою брудну роботу є ганьбою для США", – додав Трамп у наступних твітах, маючи на увазі буцімто наявність у команді слідчих упереджених щодо Трампа прихильників Демократичної партії США.

Нагадаємо, що вчора Трамп заявив, що "змова не є злочином". "Змова (collusion - прим. ГА) не є злочином, але це не має значення, оскільки не було жодної змови (за винятком шахрайки Гілларі і демократів)!", - написав президент США Дональд Трамп у Twitter у вівторок уранці.

Ймовірно президент США мав на увазі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року та можливої змови Москви з кампанією Трампа.

Твіт президента про змову з’явився напередодні судового розгляду справи Пола Манафорта, колишнього голови кампанії Трампа. Манафорта судять за звинуваченнями, які не пов'язані з його роботою у виборчому штабі Дональда Трампа, який він певний час очолював.

Боб Мюллер необ'єктивний, а його 17 Гнівних Демократів, які роблять свою брудну роботу є ганьбою для США - пише Трамп

Перший судовий розгляд у 14-місячному розслідуванні Мюллера щодо Росії, привертає нову увагу до розслідування, яке супроводжує президентство Трампа.

Незважаючи на те, що змова технічно не є карним злочином, Роберт Мюллер розслідує будь-яку координацію між російським урядом та кампанією Трампа і може винести звинувачення у змові, якщо виявить, що будь-який член кампанії співпрацював з Росією, щоб порушити закони США.

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