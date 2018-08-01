Трамп зажадав закриття розслідування втручання Росії у США

Президент США заявив, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який очолюує розслідування втручання Росії у політичні процеси у США, упереджений проти нього та політично ангажований і закликав міністра юстиції США Джеффа Сешнса закрити розслідування. Про це Дональд Трамп заявив у Twitter.

"Мюллер зацікавлений у тому, щоб створити ілюзію об'єктивності навколо його розслідування", – цитує Трамп адвоката Алана Дершовіца.

Трамп також процитував слова Дершовіца про упередженість щодо Трампа агента ФБР Пітера Строка (Peter Strzok - прим. ГА), який працював на провідній посаді у команді Роберта Мюллера. Дершовіц заявляє, що Мюллер прикриває подібних Строку людей.

Пітер Строк у серії смс-ок до своєї коханки, агента ФБР Лізи Пейдж, як виявилося, раніше заявляв про те, що Трампа не буде допущено до президентства, Трампа "буде зупинено", і що наявна "страховка" на випадок обрання Трампа.

Окремі повідомлення Строка до Пейдж прихильники Трампа також тлумачать, як його зізнання у тому, що немає свідчень змови штабу Трампа та Росії.

Оприлюднення відповідного листування Строка підкріпило побоювання прихильників Трампа, що слідство, яке стосується президента США є упередженим.

Це страшна ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнс має припинити це "полювання на відьом" прямо зараз

"Це страшна ситуація, і генеральний прокурор Джефф Сешнс має припинити це "полювання на відьом" прямо зараз, перш ніж воно скомпрометує нашу країну. Боб Мюллер необ'єктивний, а його 17 Гнівних Демократів, які роблять свою брудну роботу є ганьбою для США", – додав Трамп у наступних твітах, маючи на увазі буцімто наявність у команді слідчих упереджених щодо Трампа прихильників Демократичної партії США.

Нагадаємо, що вчора Трамп заявив, що "змова не є злочином". "Змова (collusion - прим. ГА) не є злочином, але це не має значення, оскільки не було жодної змови (за винятком шахрайки Гілларі і демократів)!", - написав президент США Дональд Трамп у Twitter у вівторок уранці.

Ймовірно президент США мав на увазі розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року та можливої змови Москви з кампанією Трампа.

Твіт президента про змову з’явився напередодні судового розгляду справи Пола Манафорта, колишнього голови кампанії Трампа. Манафорта судять за звинуваченнями, які не пов'язані з його роботою у виборчому штабі Дональда Трампа, який він певний час очолював.

Боб Мюллер необ'єктивний, а його 17 Гнівних Демократів, які роблять свою брудну роботу є ганьбою для США - пише Трамп

Перший судовий розгляд у 14-місячному розслідуванні Мюллера щодо Росії, привертає нову увагу до розслідування, яке супроводжує президентство Трампа.

Незважаючи на те, що змова технічно не є карним злочином, Роберт Мюллер розслідує будь-яку координацію між російським урядом та кампанією Трампа і може винести звинувачення у змові, якщо виявить, що будь-який член кампанії співпрацював з Росією, щоб порушити закони США.

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