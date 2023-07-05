Інтерв'ю
Трибунал для Путіна. Екс-посол Держдепу з воєнних злочинів про досвід Югославії та Сьєрра-Леоне
Цього тижня в Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Це ще один інструмент міжнародного правосуддя для притягнення Росії до відповідальності. Про те, як Україна може перейняти попередній досвід трибуналів для колишньої Югославії, спеціального суду в Сьєрра-Леоне, трибуналу в Камбоджі – Олексій Коваленко говорив з екс-послом Держдепу з питань воєнних злочинів Девідом Шеффером.
Олексій Коваленко: Українська Генпрокуратура зареєструвала 95 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні. Міжнародні зусилля з розслідування цих злочинів можна порівняти хіба що з розслідуваннями злочинів нацистів після Другої світової. Як на вашу думку виглядає досягнення справедливості для українців?
Девід Шеффер: Я думаю, що процес розслідувань виглядає дуже добре. Після Другої світової ніколи в історії людства не було наскільки всеохоплюючих та невпинних зусиль, щоб розслідувати тяжкі злочини у такий короткий термін. Ми це бачимо у випадку України після лютого 2022 року. Я бачу відданість міжнародної спільноти допомозі Україні у цьому. І ця допомога буде тривати роками.
О.К.: Якщо говорити конкретно про злочин агресії, США нещодавно підтримали створення однієї з версій міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії. Ви працювали над створенням подібних трибуналів для колишньої Югославії, спеціального суду в Сьєрра-Леоне, трибуналу в Камбоджі. Чи, на вашу думку, гібридний трибунал, який пропонують в США – найдієвіший?
Д.Ш.: США запропонували інтернаціоналізований гібридний трибунал. Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, щоб створити цей інтернаціоналізований суд, щоб судити за злочин агресії. Це дуже відрізняється від того, що багато з нас пропонували з лютого 2022 року.
Генеральна асамблея ООН може ухвалити резолюцію, яка дозволила б Генсеку ООН розробити угоду між урядом України та ООН, щоб створити суд з юрисдикцією розслідувати та переслідувати злочин агресії.Девід Шеффер, екс-посол Держдепу з питань воєнних злочинів
Йдеться про модель, базовану на досвіді Сьєрра-Леоне та Камбоджі. Те, що ми пропонували, і пропонували багато з моїх колег в академічних колах, і те, що деякі з урядів підтримують зараз – Генеральна Асамблея ООН може ухвалити резолюцію, яка дозволила б Генсеку ООН розробити угоду між урядом України та ООН, щоб створити суд з юрисдикцією розслідувати та переслідувати злочин агресії. Переваги цього – створення міжнародного суду та позбавлення Путіна та інших високопосадовців російського уряду та армії особистого імунітету.
Так, це правда, що не може бути кримінального покарання, допоки суд не отримає варту над підозрюваним. А це може бути важко. Путін та його друзі залишаться в Росії. Вони будуть переховуватись в Росії, щоб уникнути арешту. Але це ситуація, з якою нам вже доводилось стикатись багато разів. Зрештою, ці люди втрачають владу. Подивіться на Мілошевича. Подивіться на Чарльза Тейлора.
О.К.: Стосовно цього трибуналу на базі ООН, чи може Росія як постійний член Радбезу ООН щось заподіяти проти створення подібного трибуналу?
Д.Ш.: Насправді, технічно, ні, бо в Генасамблеї Росія не має права вето. Але те, що Росія може зробити, це використовувати свій вплив. Тож справжній виклик Генасамблеї – забезпечити достатню перевагу в голосах, щоб ухвалити цю резолюцію, яка б започаткувала цей трибунал без впливу Росії, яка працюватиме проти цього голосування.
О.К.: Чи ви бачите якийсь консенсус серед західних партнерів України у питанні трибуналу?
Д.Ш.: Важко сказати, тому що зараз такого консенсусу немає. Ніхто у "Групі семи" не ухвалив того, що пропонував український уряд – створити трибунал на базі Генасамблеї ООН. Це займе час, щоб деякі країни це підтримали серед G7, чи то Німеччина, чи Франція, Італія, Японія, чи Велика Британія. Хоча технічно "Група семи" не має голосувати на користь цього трибуналу.
Можна ухвалити це рішення голосуванням більшості в Генасамблеї. Звичайно ж, було б краще, якби деякі з країн "Групи семи" погодилися б з цією пропозицією. І чому вони не погоджуються? Бо деякі з них бояться, що якби вони підтримали цю пропозицію, колись в майбутньому може бути якась ініціатива в ООН, щоб створити подібний трибунал вже проти них.
Яка з країн "Групи семи" має хоч якесь фантастичне уявлення, що вона буде чинити зовнішню та військову політики таким самим чином, як Росія стосовно України. Це ж повністю нереалістично.Девід Шеффер, екс-посол Держдепу з питань воєнних злочинів
О.К.: Наскільки ці страхи виправдані?
Д.Ш.: Ні, я не думаю, що вони дуже реальні, зокрема, стосовно України й Росії. Це питання настільки велике і безпрецедентне, що помилково було б навіть висунути такий аргумент: "Почекайте, давайте не створювати цей трибунал, бо ми думаємо робити подібне в майбутньому та хочемо бути захищеними від наслідків".
Та ви жартуєте? Яка з країн G7 має хоч якесь фантастичне уявлення, що вона буде чинити зовнішню та військову політики таким самим чином, як Росія стосовно України. Це ж повністю нереалістично.
О.К.: Звичайно ж, ви досліджували тему війн на Балканах. Навіть через 30 років розслідування воєнних злочинів – це дна з головних тем новин в балканських країнах. Чи очікуєте ви, що у випадку Україні ці розслідування можуть зайняти стільки ж часу?
Д.Ш.: О, я не маю сумніву, що вони займуть десятиліття. Важливо, щоб технології значно розвинулись з 1990-х років. Тож розслідування буде інакшим, тому що доступні технології зараз дуже відмінні від тих, які були на Балканах. Кращі, значно кращі ніж те, що було на Балканах. Це допоможе у розслідуваннях.
О.К.: Нещодавно українська влада заявила, що російські сили заклали вибухівку на атомній електростанції в Запоріжжі. З точки зору воєнних злочинів, якщо Росія піде на цей крок, це буде вперше в історії людства, коли хтось свідомо підриває атомну електростанцію. Яку реакцію світової спільноти на це ви можете очікувати?
Д.Ш.: Була б дуже сильна відповідь і обурення. Думаю, це можна було б порівняти із руйнуванням дамби. Обидва випадки – дуже сильна атака на навколишнє середовище. В одному випадку – повінню. В іншому випадку – радіацією. І йдеться про українське навколишнє середовище, яке вже постраждало десятки років тому від Чорнобильської катастрофи.
Думаю, буде міжнародне обурення. Також це може зміцнити рішучість країн НАТО продовжувати підтримувати Україну в її війні проти російської агресії.
О.К.: Ви вже говорили про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна. Напередодні саміту БРІКС в ПАР питання постає гостро – чи ігноруватимуть країни-члени МКС цей ордер?
Путін є обвинуваченим воєнним злочинцем. Саме так ми мусимо називати когось, проти кого висунули обвинувачення. Я б сказав: "Пане Путіне, використовуйте Zoom".Девід Шеффер, екс-посол Держдепу з питань воєнних злочинів
Д.Ш.: Якщо уявити, що Південна Африка запрошує Путіна відвідати свою територію, взяти участь у зустрічі БРІКС в серпні 2023 разом з іншими країнами БРІКС, чи сидітимуть вони за тим самим столом, чи їстимуть разом паном Путіним на цих зустрічах, чи будуть фотографуватися з ним?
Чи буде це робити Бразилія, яка є країною-членом Міжнародного кримінального суду? Чи буде їм комфортно знаходитись в одній кімнаті переговорів разом із Путіним у Південній Африці.
Це було б ударом по цих двох країнах – Південній Африці і Бразилії. Було б неймовірно, якби вони провели два чи три дні в тій самій кімнаті, що і містер Путін. Їх би фотографували з обвинуваченим воєнним злочинцем, тому що Путін є обвинуваченим воєнним злочинцем. Саме так ми мусимо називати когось, проти кого висунули обвинувачення. Я б сказав: "Пане Путіне, використовуйте Zoom".
Дивіться також: “Не маючи успіхів в бою, росіяни підірвали Каховську ГЕС”, – заступник генпрокурора України. Відео
Всі новини дня
Тарас Чмут про очікування та реальність контрнаступу України. Відео
Про очікування від саміту НАТО, F-16 й ATACMS, реальність контрнаступу України Остап Яриш та Юлія Ярмоленко поговорили з Тарасом Чмутом, директором фонду "Повернись живим".
«Режим Путіна наближається до кінця» - експертка з європейської безпеки Крісті Райк. Інтерв'ю
Західні посадовці та експерти продовжують стежити за ситуацією у Росії, і аналізувати, до яких довготривалих наслідків може призвести спроба бунту лідера «вагнерівців» Пригожина. Це може бути моментом історичної турбулентності - так вважає Крісті Райк, заступниця директора Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні, професорка в Університеті Турку, експертка із питань європейською безпекової політики.
В опублікованій у грудні 2022 року статті у виданні Foreign Policy Крісті Райк пояснювала, чому Заходу не варто боятися колапсу чи зміни режиму у Росії, і через це обмежувати допомогу Києву. Вона каже: перемога України має стати стратегічним фокусом партнерів нині.
В інтерв’ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко Крісті Райк дала свої оцінки ситуації у Росії, розповіла до чого може призвести потенційна зміна режиму у Москві, чи варто боятися ядерних погроз Кремля, а також чого очікувати Києву від саміту НАТО у Вільнюсі.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: 23-24 червня ми всі спостерігали за подіями у Росії. Яка ваша оцінка того, що справді сталося? І чи вважаєте ви, що бунт всередині системи цим і завершився?
Я справді думаю, що це може бути моментом історичної турбулентності в Росії
Крісті Райк, заступниця директора Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні: Що стосується того, що справді сталося – деякі деталі досі не дуже ясні. Але події, які ми побачили, бунт, - справді показують тріщини у режимі, які можуть свідчити про те, що влада та контроль Путіна не такі сильні, як ми, можливо, припускали. І уявна стабільність, яку тривалий час створював режим Путіна, зараз дійсно поставлена під сумнів. І я не думаю, що події закінчилися. Я думаю, що наслідки цієї спроби перевороту, якщо це можна так назвати, будуть помітні через тижні та місяці. І враження, яке склалося після подій вихідних, таке, що Путін не дуже контролював ситуацію.
Ю.Я.: Ви кажете про ці тріщини у режимі, і Держсекретар США Ентоні Блінкен про них говорив. Чи можуть вони перерости у щось більше, ніж просто тріщини, у наступні тижні і місяці?
К.Р.: Я справді думаю, що це може бути моментом історичної турбулентності в Росії, щось, що ми можемо порівняти із невдалими війнами у минулому, які підштовхнули Росію до внутрішнього хаосу та певного колапсу або зміни режиму. Була Кримська війна в 1850-х роках, і Японська війна на початку 20-ого століття. Крім того, війна в Афганістані також сприяла краху радянської системи. Я думаю, що ми говоримо про щось схожого масштабу та значення.
І може пройти деякий час, перш ніж фактично відбудеться падіння або зміна режиму. Можливо, Путін зможе стабільно протриматися протягом місяців, але я думаю, що малоймовірно, що коли його чинний президентський термін завершиться, він матиме сильну позицію для переобрання. Тому я очікую багато турбулентності попереду.
Але я також хочу підкреслити, що, напевно, деякі принципові риси російської держави і суспільства не зміняться. Хто б не прийшов на зміну Путіну в майбутньому, я не думаю, що Росія відмовиться від свого імперіалістичного ставлення до сусідніх країн, зокрема до України. І я теж не думаю, що авторитарний характер режиму суттєво зміниться. Тож у цьому сенсі Захід, і особливо сусіди Росії, повинні бути готові пройти через цю турбулентність, яка має свої ризики.
Водночас це створює можливості для України, зокрема в цей момент. Але в довгостроковій перспективі нам потрібно мати дуже чітке розуміння того, що Росія є небезпечним сусідом, що вона є загрозою, довгостроковою загрозою для своїх сусідів, і вона, швидше за все, залишатиметься імперіалістичною та авторитарною.
Хто б не прийшов на зміну Путіну в майбутньому, я не думаю, що Росія відмовиться від свого імперіалістичного ставлення до сусідніх країн, зокрема до України
Ю.Я.: У своїй статті під назвою «Не бійтеся колапсу Росії», опублікованій ще у грудні, ви писали про те, що «можливий колапс російського режиму або розпад Росії» дуже турбує західних лідерів. Як ви вважаєте, після останніх подій, чи Захід почав розробляти стратегію на випадок, якщо це станеться? І наскільки небезпечно не мати такої стратегії?
К.Р.: Що мене непокоїть – то це реакція Заходу на бунт, яка справді демонструє межі єдності Заходу, коли справа доходить до Росії та війни Росії проти України. Частина лідерів сприймають це як момент надати максимальну підтримку і допомогу Україні продовжувати контрнаступ, тому що Росія зайнята своїми внутрішніми справами, і це момент для України, щоб зробити поштовх і досягнути успіху на полі бою. Адже внутрішні події неминуче мають певний вплив на полі бою, на спроможності Росії.
Але є й інші голоси, які переважно стурбовані майбутньою нестабільністю та можливою громадянською війною в Росії, і, начебто, натякають, що Захід повинен спробувати щось зробити зараз, щоб уникнути поглиблення цієї нестабільності.
Але я думаю, що Захід повинен мати дуже чітку стратегічну орієнтацію на досягнення перемоги України у війні. І коли справа доходить до внутрішніх подій у Росії, ми повинні визнати, що можливості Заходу впливати на це в будь-якому випадку дуже обмежені. Я не думаю, що Захід має прагнути зміни режиму. Але я також не думаю, що Захід повинен намагатися допомогти Путіну залишитися при владі, щоби уникнути його краху.
Захід повинен мати дуже чітку стратегічну орієнтацію на досягнення перемоги України у війні
Я думаю, що росіяни самі повинні знайти спосіб впоратися з наслідками великих стратегічних помилок, які Путін зробив в Україні. І питання про те, хто буде їхнім наступним лідером, мають вирішувати росіяни. Це те, на що Захід не повинен намагатися впливати.
Ю.Я.: Звідки лунають ті голоси, які хочуть, так би мовити, вберегти цю вдавану стабільність у Росії?
К.Р.: Ми бачили повідомлення із зустрічей, які відбувалися між країнами G7 та міністрами закордонних справ ЄС, де були представлені ці різні точки зору. І мені здається, що у США, хоч там є різні голоси, але Сполучені Штати представляють більш обережний погляд, і є серед тих, хто справді стурбований можливою нестабільністю.
І це є продовженням обережного підходу США щодо підтримки України протягом усієї війни. Америка завжди була стурбована ризиками ескалації, ось чому вона надає військову допомогу порційно, у стилі "нарізки салямі". І страх ядерної ескалації, зокрема, дуже часто обговорюється в США, а також у Німеччині та деяких інших європейських країнах.
Ядерна загроза займає значне місце у дискусіях зараз, мовляв, що буде, якщо хтось на зразок Пригожина замінить Путіна і отримає контроль над ядерною зброєю? Мені важко зрозуміти ці погляди, тому що режим Путіна вже створив стільки небезпеки, руйнувань і збитків, і порушив усі можливі міжнародні норми, що хвилюватися про те, що можливий наступник буде ще гіршим – це, як на мене, справді недоречно.
Ми повинні бути готові до того, що наступний режим буде таким само складним, або, можливо, навіть гіршим. Але все ж я вважаю, що режим Путіна наближається до кінця. Він колись настане. І це не справа Заходу намагатися цьому запобігти.
Захід відреагував би дуже жорстко, і Росія б не досягнула жодної зі своїх стратегічних цілей. І я думаю, що росіяни це знають. І тому застосування ядерної зброї дуже малоймовірне. Але проблема в тому, що ніхто не може бути впевнений на 100%, а ставки дійсно високі
Ю.Я.: Я хотіла більше поговорити про ядерну загрозу. Нині одна з найбільш тем в Україні – це Запорізька АЕС, і повідомлення про те, що Росія завершила приготування до можливого підриву станції, і може зробити це у будь-який момент. Наскільки серйозною може бути така загроза? І чи вважаєте ви, що Путін, у спробі повернути певний контроль, може піти на таку ескалацію?
К.Р.: Звісно до такої ймовірності слід ставитися дуже серйозно. І я думаю, що одна з причин, чому Україна так голосно заявляє про цю загрозу, – це глибоке розчарування, яке українці пережили після вибуху на Каховській дамбі, із реакцією Заходу, який говорив, що Росія та Україна звинувачують одна одну, і ніби не зрозуміло, що сталося. І допомоги західної не так вже і багато було, і риторика не стала жорсткішою щодо Росії, хоча дуже швидко стало очевидно, що за вибухом дуже і дуже ймовірно стоїть саме Росія.
Тож, пройшовши через цей досвід, я думаю, що тепер українці хочуть привернути увагу до наступної небезпеки – якогось інциденту чи російської атаки на ЗАЕС, що, звісно, призвело б до руйнівних наслідків. Цього не можна виключати, і саме зараз час подумати, як можна цьому запобігти.
Але і ризик застосування ядерної зброї – це те, що продовжує обговорюватися серед західних експертів. І за останні два тижні ми знову спостерігаємо збільшення повідомлень з російської сторони з ядерною риторикою.
Я думаю, що Росія хоче тримати цю карту на столі, і хоче, щоб Захід боявся ядерної загрози, і думав, що Росія може використати будь-які інструменти, щоб відновити контроль над ситуацією, включаючи ядерну зброю.
Чи справді Росія на це піде – це зовсім інше питання. Я думаю, що ідеться більше про психологічну операцію, тому що Росія побачила, що ядерні погрози працюють. Вони спричинили страх на Заході та мали вплив на обмеження військової підтримки Заходу Україні.
Тож я вважаю, що відповідь Заходу має постійно наголошувати на тому, що Росія нічого не зможе досягнути можливим застосуванням будь-якої ядерної зброї, у будь-якому масштабі чи ступені, і що наслідки будуть справді згубними для самої Росії. Захід відреагував би дуже жорстко, і Росія б не досягнула жодної зі своїх стратегічних цілей. І я думаю, що росіяни це знають. І тому застосування ядерної зброї дуже малоймовірне. Але проблема в тому, що ніхто не може бути впевнений на 100%, а ставки дійсно високі. Ось чому ці дискусії тривають і тривають.
Ю.Я.: Вже незабаром відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі, який Україна вважає дуже важливою платформою, і сподівається, що він принесе певні гарантії – чи то шлях до потенційного членства, чи гарантії безпеки. Як ви думаєте, чи справдяться очікування? І якщо врешті заява НАТО не буде сильнішою, ніж після саміту у Бухаресті, чи створить це небезпеку того, що Україна залишиться так би мовити «у сірій зоні», і Росія буде продовжувати намагатися її захопити?
К.Р.: Я вважаю, що цей саміт – надзвичайно важливий, зокрема з точки зору меседжу про шлях України до членства в НАТО. І це буде посланням зокрема Росії.
І, безперечно, було б великою помилкою повторювати Бухарестський саміт, результат якого був найгіршим із можливих, бо тоді НАТО ніби натякнуло, що Україна приєднається, але потім показало, що не готове нічого робити, щоб дійсно рухатися в цьому напрямку. І Росія тоді зробила висновок, що у неї є шанс відновити свою сферу впливу, і Захід не буде робити нічого, щоб зупинити Росію.
Я думаю, що у Вільнюсі ми побачимо сильніший результат і, звичайно, нове формулювання, нові обіцянки, нові зобов’язання. Але, водночас, серед союзників немає консенсусу щодо того, як швидко рухатися вперед.
Є консенсус, що поки триває активна фаза війни, Україна не може стати членом. Але тоді, коли війна припиниться, чи варто вдатися до прискореної процедури приєднання? На мій погляд, це було б найсильнішим і найчіткішим, а також найефективнішим способом надання серйозних гарантій безпеки Україні.
Але є інші союзники, які вагаються більше. Усі погоджуються, що Україна приєднається, і це серйозне зобов’язання, і Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. Але є вагання щодо того, наскільки швидко можна або бажано рухатися в цьому напрямку. І, звичайно, окрім членства в НАТО, ми мусимо думати і про гарантії безпеки до моменту вступу України.
Є різні варіанти це зробити. Але ця дискусія, як на мене, не має зміщувати фокус із головної мети, а це – членство у НАТО якомога швидше.
Чи може турбулентність у Росії призвести до зміни режиму Путіна? Інтерв'ю із Крісті Райк. Відео
Росія може бути на порозі історичної турбулентності – вважає експертка із питань європейської безпекової політики та заступниця директора Міжнародного центру оборони й безпеки у Таллінні Крісті Райк.
"Вікторія Амеліна була дуже віддана тому, щоб показати світу, що Росія скоює воєнні злочини" - інтерв'ю з подругою письменниці
4 липня у Києві Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася церемонія прощання з письменницею Вікторією Амеліною. Письменниця померла 1 липня у лікарні Дніпра. 27 червня вона отримала поранення, несумісне з життям, внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську.
Разом з делегацією кампанії "Тримайся Україно!", яку розпочали іспаномовні письменники та митці Латинської Америки, Амеліна під час обстрілу перебувала у ресторані "Ріа", куди влучила ракета. Після поранення лікарі чотири дні боролися за її життя, проте в неділю ввечері Вікторія померла.
У письменництво львів’янка Вікторія Амеліна прийшла зі світу IT. Успішна програмістка та керівниця у міжнародних IT компаніях, у 2015-му залишила кар'єру в IT, аби зосередитися на письменницькій та громадській роботі. Вона - засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю в Україні, який вперше пройшов у містечку на Донеччині у жовтні 2021-го.
З Каталіною Гомес Анхел, яка є кореспонденткою іспаномовної редакції "Франс24" та висвітлює конфлікти, Вікторія познайомилася у січні цього року у колумбійській Картахені, де вони обоє брали участь в одній з панелей, присвячених Україні. Вже за півроку Саме Каталіна була поруч з Вікторією в момент її поранення у Краматорську.
До цього разом вони їздили до донецького Нью-Йорка. Каталіна каже, Амеліна робила неймовірну роботу не лише як письменниця, але й як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях. Вікторія працювала на сході, півдні та півночі України. У Капитолівці на Ізюмщині саме вона знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. За словами Каталіни, саме цей людський вимір війни допомагає боротися з російською пропагандою та доносити світу правду.
Загибель Амеліної сколихнула Україну та світ. ЇЇ друзі обіцяють, що будуть продовжувати справи письменниці. Зокрема, вже в роботі - видання її майже закінченої книжки, а також збірки поезій, яку вона активно писала під час війни. А також після перемоги планують відновити організований Амеліною фестиваль у Нью-Йорку.
Кореспондентка "Голосу Америки" Ірина Соломко поспілкувалася Каталіною Гомез Анхел, яка була з нею в момент влучання ракети. Вона розповіла, як Вікторія любила Донбас, як розповідала історії людських трагедій, а також про те, чи можна змінити російській наративи та пропаганду в Латинській Америці.
Ірина Соломко, кореспондентка "Голосу Америки": Каталіно, розкажіть, як ви познайомилися з Вікторією?
Каталіна Гомес Анхел, колумбійська журналістка: Я вже давно працюю у зонах воєнних конфліктів. Висвітлювала Сирію, зокрема. Коли почався конфлікт на Донбасі, почала працювати в Україні. Останні 16 місяців я практично постійно тут. Вікторію я зустріла на фестивалі у Картахені.
Я кожного січня їжджу до Колумбії на цей фестиваль. І цього року вони запросили мене бути модератором і організували кілька дискусій, пов’язаних з Україною, через мій досвід роботи в Україні. Вікторія була там. Ми багато говорили про Україну, і офіційно, і поза виступами, і стали дуже близькими. Вона сказала, що її мрія - повернутися до Нью-Йорка та до її фестивалю.
Оскільки її прийняли в літературну резиденцію в Парижі, яку вона збиралася почати у вересні, вона сказала, що це буде її остання можливість поїхати на Донбас та побачити його.
Я сказала, що у квітні-травні повертаюся до України, мовляв, якщо ти поїдеш до Нью-Йорка, то ми можемо зробити репортаж про це. І ми це зробили. Він ще не вийшов. Ми поїхали до Нью-Йорка на день. Це було прекрасно, тому що для неї було дуже важливо повернутися туди. Ми поїхали в цей центр, який ще не був зруйнований. Культурний центр, де проходив фестиваль, росіяни знищать за кілька тижнів. Ми пішли до бібліотеки, яку також атакували, ми ходили туди багато разів. Ми пішли в ресторан, де годують людей, і працівники там пам'ятали її.
Вони кричали: "О, Вікторія, Вікторія". Вона була така гарна, розумна, така добра людина. Ми були і у Слов’янську, де вона проводила майстер-клас з дітьми. Вона вчила їх малювати.
Наприкінці червня ми зустрілися знову. Цього разу - на "Книжковому Арсеналі" у Києві. Я підтримувала колумбійського політика Серхіо Харамільйо та письменника Ектора Абада Фасіолінсе. На арсеналі вони мали дискусію про підтримку України Латинською Америкою та презентували кампанію "Тримайся Україно!"
Коли ми були разом, розповіли їй, що хочемо поїхати на Донбас, і запросили приєднатися. Вона відповіла, що хоче, але не може, бо вже мала плани. Наступного дня, в неділю, вона приєдналася до нас на вечерю і сказала: "Я збираюся скасувати ці плани та поїхати з вами".
Вона справді була дуже прив’язана до тієї частини країни та тому, що там відбувається. І оскільки її прийняли в літературну резиденцію в Парижі, яку вона збиралася почати у вересні, вона сказала, що це буде її остання можливість поїхати на Донбас та побачити його. Я сказала Вікторії: "Ти не повинна", - але вона мала це відчуття, що вона хоче поїхати на Донбас.
І.С.: Якою була мета вашої поїздки?
К.Г.А.: Вона познайомила нас з рідними письменника Володимира Вакуленка, хотіла показати нам його історію. Місце, де вона знайшла його щоденник. Ми пройшли через той сад. В Ектора Абада Фасіолінсе – фантастичний колумбійський письменник – у нього теж є книжки про насильство в Колумбії, його батька вбили воєнізовані формування. Він записав дуже глибоке інтерв’ю про цю трагедію.
Потім ми поїхали до Краматорська. Вже було пізно, ми переживали, що зможемо не встигнути повечеряти. Навіть думали замовити їжу в "Ріа". Це було її улюблене місце. Вона провела там багато часу, коли була у Краматорську та працювала над організацією цього нового фестивалю у Нью-Йорку. Тому вона сказала нам: "Ввечері ми повинні піти у Ріа". І ми бігли туди, щоб через комендантську годину встигнути замовити їжу. І потім після того, як ми прийшли, хвилин через 10-15 прилетіла ракета.
І.С. Те, що разом з Вікторією були ви та ваші колеги з Колумбії, і вони стали свідками цієї трагедії, наскільки це допомагає боротися з російськими наративами, які домінують у Латинській Америці?
Україна дуже далеко від Латинської Америки, у неї довга та складна історія, яку непросто зрозуміти цьому досить молодому континенту. Тому людей, які не мають час досліджувати питання глибше, можна легко обдурити. Це реальністьКаталіна Гомес Анхел, колумбійська журналістка
К.Г.А.: Є два моменти. Так, російська пропаганда дуже сильна, але, окрім неї, ще й антиамериканські настрої. Є недовіра до того, що Сполучені Штати зробили в Латинській Америці та в інших частинах світу.
Проблема ще й в тому, що Україна дуже далеко від Латинської Америки, у неї довга та складна історія, яку непросто зрозуміти цьому досить молодому континенту. Коли мова йде про 600-700 років історії, для Латинської Америки - це як інший всесвіт. Тому можна легко обдурити людей, які не мають часу досліджувати це питання глибше. Це реальність.
Тому і Серхіо, і Ектор, і багато інших людей намагаються не просто пояснити, чому ми повинні підтримувати Україну, і чому те, що зробила Росія, це порушення усіх міжнародних законів.
Вони хочуть створити зв’язки. Бо те, що нам показувала Вікторія про цього друга-письменника, якого викрали та стратили, і про це не було довго відомо, ми бачили це у Колумбії багато років. І треба показувати ці зв’язки.
Світ скрізь однаковий: і в Україні, і в Колумбії. І що всі є людьми, і всі страждають, і в цій країні кояться воєнні злочини. І Вікторія була дуже віддана тому, щоб показати світу, що є люди, які страждають.Каталіна Гомес Анхел, колумбійська журналістка
Вони полягають у тому, що світ скрізь однаковий. І в Україні, і в Колумбії. І що всі є людьми, і всі – страждають, і в цій країні кояться воєнні злочини. І Вікторія намагалася показати їх. Вона була дуже віддана тому, щоб показати світу, що є люди, які страждають. Розповісти: хто вони? Хто ті, що воюють? Чому вони воюють. І було дуже зворушливо бачити, як пристрасно вона хотіла все це показати.
Тому ініціатори кампанії Серхіо та Ектор створюють відео, на яких пояснюють ці всі речі, чому Росія вторгнулася в Україну, що вона продовжує коїти воєнні злочини. Кампанія об’єднує іспаномовних письменників, музикантів, активіста та розслідувачів воєнних злочинів з усієї Латинської Америки. Дуже багато людей підтримують її.
Дивіться також: Колумбійська журналістка та подруга Вікторії Амеліної розповіла про її останню поїздку на Донбас
Форум