Євродепутати закликали Зеленського не обмінювати "зенітника ДНР" Цемаха

40 депутатів Європейського парламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика ДНР Володимира Цемаха. При цьому європейські парламентарі відзначають, що Цемах вважається важливим свідком у розслідуванні збиття MH17. Про це повідомила євродепутатка Каті Пірі .​

Всі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню відповідальних повинні повністю співрпацювати зі слідством

У листі відзначається, що Цемах є "провідним підозрюваним" у трагедії MH17.

"Пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні щодо збиття MH17 і доступ до нього та його свідчення Спільній слідчій групі має надзвичайну важливість для судового переслідування з боку країн, які беруть участь", - йдеться у листі.

Законодавці також відзначають, що "всі країни, які мають можливість сприяти розслідуванню та судовому переслідуванню відповідальних, повинні повністю співпрацювати із слідством".

Раніше непідтверджені повідомлення про те, що українська сторона могла розглядати обмін Цемаха викликала критичні зауваження у середовищі відомих безпекових експертів.

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що обмін Цемаха був би помилкою для української сторони.

"Включення Цемаха до обміну полоненими з Росією було би помилкою і завдало би шкоди розслідуванню збиття MH17. Замість цього Україна має відправити Цемаха до Нідерландів; якщо він потрапить до Росії, він ніколи не свідчитиме - через це власне Росія і прагне, щоб він був включений до обміну", - твітував Пайфер у серпні.

Раніше ЗМІ назвали Цемаха одним з кандидатів на обмін утримуваними особами з Росією.

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