Соцмедійний саміт у Білому домі відбудеться без гігантів індустрії - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запросив впливових соцмедійних діячів на "Президентський саміт соцмедіа" до Білого дому в четвер.

"Білий дім проведе масштабний і дуже важливий cоцмедійний саміт сьогодні, - написав президент США у Twitter в четвер. Він відзначив роль соцмедіа в своєму обранні президентом. - Чи став би я президентом без соцмедіа? Так (ймовірно)! Після завершення ми плануємо провести у Трояндовому садку новинну конференцію, присвячену перепису населення та громадянству", - твітує Трамп.

Хоча перелік запрошених не було оприлюднено, ЗМІ повідомляють, що представники соцмережевих гігантів, таких як Facebook, Google та Twitter не братимуть участь у зібранні. Компанія Facebook підтвердила, що не отримала запрошення на саміт.

В Білому домі пояснили, що хочуть почути думку користувачів соцмережевих платформ, зокрема тих, хто відгукнувся на травневий заклик Білого дому подавати інформацію про приклади необ'єктивності у модеруванні соцмережами контенту, повідомляє USA Today.

"Соцмедійні платформи мають просувати свободу слова. Все ж надто багато американців бачать, що їх акаунти призупинено, заборонено, або на них неправомірно скаржаться за "порушення" політики користувачів", - йшлося у заклику Білого дому, виданому у травні.

Перелік учасників саміту викликав резонансну дискусію у ЗМІ та серед політиків. Запрошення для одного з учасників було відкликано після того, як з'ясувалось, що він розмістив карикатуру антисемітського спрямування.

"Білий дім нарешті відкликав запрошення на соцмедійний саміт для конспіролога – антисеміта", - заявив лідер демократів в Сенаті Чак Шумер , виступаючи в парламенті.

"Порядок денний саміту - однозначно політичний, - говорить професорка Сиракузького інституту Дженніфер Григель в коментарі The New York Times. – президент хоче, щоб платформи виконували його політичну програму і нещодавні зміни зменшили обсяг впливу, доступний для нього".

"Гадаю, саміт соцмедіа в Білому домі – це нагоди подякувати спільноті, які була на боці президента останні три роки і заручитись їх підтримкою у майбутній боротьбі", - говорить виданню стратег з цифрової політики, республіканець, Ерик Вілсон.

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